Bollette, aiuti a famiglie in difficoltà

È on line l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il pagamento delle bollette di acqua, gas, energia elettrica per il 2023. Il sostegno è destinato ai nuclei familiari in difficoltà economiche residenti in uno dei nove Comuni appartenenti all’Unione del Rubicone: Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone.

Tra i requisiti richiesti, oltre alla residenza nel territorio deli comuni dell’Unione, un valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 12mila euro. Affermano il presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini e l’assessora ai Servizi sociali dell’Unione Maria Letizia Bisacchi: "Continuiamo a sostenere le famiglie, convinti che per quanto siano tanti i bisogni di chi vive in condizioni disagiate, un segno di supporto e solidarietà ha un peso specifico maggiore. L’Unione ha un ruolo di rete, fondamentale per intercettare fondi o dividere carichi ma anche quando c’è da sostenere le singole realtà di bisogno".

Gli importi dei contributi, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico, potranno oscillare fra un minimo e un massimo di contributo erogabile. Per un nucleo familiare di un componente, l’importo minimo del contributo sarà di 100 euro, il massimo 160 euro, per un nucleo di due componenti il contributo potrà andare da un minimo di 150 a un massimo di 240 euro, con tre componenti gli importi diventano 200 euro di minimo fino a 320 euro di massimo, con quattro e più componenti il contributo minimo sarà di 250 euro fino ad un massimo di 400 euro.

La domanda dovrà essere presentata sul modello sul sito dell’Unione Rubicone e Mare entro le 12 del 28 novembre, tramite Spid o mail e password,inviandolo via posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.unionerubiconemare.it, o consegnata a mano al protocollo dell’Unione Rubicone e Mare tramite l’Urp.Sportelli informativi del Comune di residenza o con una raccomandata all’indirizzo della sede amministrativa dell’Unione Rubicone e Mare, in piazza Borghesi n. 9 a Savignano sul Rubicone. In questo caso fa fede la data del timbro postale.