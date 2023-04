Bollette, stangata infinita "Luce e gas in aumento"

E’ troppo presto per tirare un sospiro di sollievo. Dopo il calo degli ultimi mesi, le bollette del gas e della luce torneranno infatti a salire a partire dalla seconda parte dell’anno. Sono le previsioni di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Gli ordini di grandezza arrivano fino al 15% in più per il gas e fino al 25% in più per l’elettricità nell’ultimo trimestre dell’anno, dati che sono stati annunciati dal presidente di Arera Stefano Besseghini in audizione alla Commissione Finanze della Camera. "Il tema è attualissimo – entra nel merito Giorgio Casadei, mediatore accreditato di Adoc, l’Associazione di Difesa e Orientamento dei Consumatori – e riporta in primo piano l’urgenza di tornare a effettuare interventi da parte del Governo, che a nostro avviso ha iniziato a togliere troppo presto le agevolazioni sui costi delle bollette, aspettando soltanto il primo segnale di controtendenza arrivato dal mercato, che però ora si sta rilevando troppo debole". Casadei riflette in particolare sul fatto che i costi legati all’energia elettrica cominceranno a crescere a partire dal terzo trimestre dell’anno, quello che comprende i mesi estivi col maggior utilizzo dei condizionatori, mentre per quanto riguarda il gas le stime sono di una crescita significativa in relazione al quarto, quando si cominceranno ad accendere i termosifoni. "Rischiamo di trovarci a dover affrontare una situazione peggiore rispetto a quella del 2022 – è la sua preoccupazione – perché senza un intervento dello Stato su iva e costi accessori, andremo con ogni probabilità a pagare ancora di più rispetto al recente passato. Nei mesi alle spalle siamo stati favoriti da un autunno caldo che ci ha consentito di ritardare le accensioni degli impianti di riscaldamento e il resto lo hanno fatto i cesenati, che davanti a ‘bollette stellari’ hanno stretto la cinghia, accontentandosi di vivere in ambienti più freddi. L’auspicio era che il peggio fosse passato, ma evidentemente non è così. E’ vero che il mercato risente di fluttuazioni rapide e molto marcate, ma al momento le ragioni per preoccuparsi sono concrete. Per questo non possiamo permetterci di aspettare l’evolvere degli eventi senza intervenire". Se infatti dovessero trovare conferma le previsioni di Arera di un aumento delle tariffe fino al 25% rispetto ai prezzi attuali, la maggiore spesa in bolletta, solo per la luce, sarebbe pari a 160 euro annui a famiglia, ai quali si aggiungerebbero altri 157 euro legati al gas. Per un totale di 317 euro. Tanti, troppi costi, che in un crescente numero di famiglie rischiano di diventare insostenibili.

Luca Ravaglia