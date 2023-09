Bollino Rosa, la validità prolungata fino a 12 mesi

Il Bollino Rosa allunga la sosta auto. Lo comunica il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che poi spiega: "Abbiamo esteso la validità del Bollino Rosa da 9 a 12 mesi, un’agevolazione attiva nel nostro Comune dal 2017. Essa consente alle donne in stato di gravidanza di poter far sostare la propria auto in deroga ai limiti di tempo nei parcheggi a disco orario ed in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa. Il Bollino Rosa, in pratica, è uno strumento di politica della famiglia che intende agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza. Per il nostro Comune questa agevolazione interessa ogni anno 50 donne, stando ai dati delle nascite degli ultimi anni, che ci vedono tra l’altro in controtendenza positiva rispetto alla media regionale e nazionale".

Sottolinea poi Baccini: "Il pregio dell’iniziativa è che non è limitata al Comune di Bagno, in quanto il Bollino Rosa è valido in tutti i Comuni dell’Unione Valle Savio, indipendentemente dal Comune che lo rilascia. Il Bollino Rosa può essere utilizzato solo dalla donna che ne ha fatto richiesta fino alla data di scadenza riportata sullo stesso, ora pari a 12 mesi dal ritiro. La titolare del contrassegno potrà utilizzarlo se si trova alla guida dell’auto o trasportata da terzi. Al momento del parcheggio, deve esporre il bollino sul cruscotto dell’auto lasciata in sosta nei parcheggi a disco orario, a pagamento e negli stalli a ciò dedicati. A titolo operativo viene rilasciato dallo Sportello Facile. Si può estendere la validità dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità fino al termine di 12 mesi".