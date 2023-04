Bomba contro striscione del Napoli "Non lo toglierò né ora né mai"

di Annamaria Senni

"Lo striscione del Napoli non lo toglierò nè ora, né mai". Roberto Luiso ha presentato ai carabinieri una denuncia contro ignoti dopo che, sabato sera, è stata lanciata una bomba molotov nel terrazzo di casa sua dove era appeso uno striscione del Napoli. "Ancora non è stato rintracciato il responsabile, sono tifoso del Napoli - racconta Luiso - e tre settimane fa ho esposto lo striscione con la scritta ’Napoli Club Cesena’ nel terrazzo di casa. Sabato scorso, poco dopo le 23, qualcuno ha lanciato una molotov contro la mia abitazione. Io e la mia fidanzata eravamo usciti e in casa c’erano soltanto mia madre di 63 anni e mio padre di 70. All’improvviso c’è stato un rumore e mia madre ha visto il fuoco colare dalla finestra senza capire cosa stesse succedendo. Ha visto la veranda infuocata e si è spaventata moltissimo. Mio padre con molta fatica è riuscito a domare le fiamme utilizzando una coperta".

Il 70enne è stato poi trasportato in ospedale a causa del fumo inalato, per fortuna senza conseguenze gravi. "Ora sta meglio e sta seguendo una terapia a casa per il fumo inalato. Sono convinto - continua - che quella molotov sia stata lanciata per lo striscione appeso sul balcone. Sui social più di una persona ha dichiarato che ’a Cesena c’è solo il Cesena’ e che ’noi tifosi del Napoli dobbiamo andare a festeggiare a casa nostra’. Qui in città non esiste più un tifo libero e tranquillo. Dopo l’episodio di sabato sera i miei genitori hanno paura e anche la mia compagna. Lei è incinta di due mesi e non voglio pensare a cosa sarebbe successo se quella bomba l’avesse colpita per sbaglio. In casa c’è un certo timore, ma lo striscione non lo voglio togliere perchè non sto facendo nulla di male".

L’abitazione del 35enne si trova fuori dal centro, vicino alla Secante. La bomba molotov ha causato danni alle tapparelle e alla vetrata, ma per fortuna non ha ferito nessuno.

"Abbiamo fondato il Napoli Club Cesena nel 2015 - dice il vicepresidente del Napoli Club, Marcello Maestrale - e mai da allora sono capitati episodi simili. Non ci sono sospetti certi, ma si sa che tra le tifoserie del Cesena e del Napoli non c’è amicizia. Credo però che quello che è successo sabato sera non abbia niente a che vedere con il calcio. Il Napoli Club Cesena è formato da un gruppo di persone per bene, siamo lavoratori e non abbiamo mai trovato da dire con nessuno". Al momento è partita una denuncia per danneggiamento e i carabinieri stanno indagando sulla vicenda. L’attacco è stato condannato duramente anche dal sindaco Enzo Lattuca: "Un fatto gravissimo e inaccettabile"