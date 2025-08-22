Bomba d’acqua e fiamme, notte di paura in riviera

Acqua e fuoco hanno caratterizzato un mercoledì sera in riviera. La tempesta d’acqua ha messo ancora una volta in difficoltà la viabilità, in quanto sono caduti 70 millimetri d’acqua in un’ora, con raffiche di vento che hanno superato i 70 chilometri orari. Le fogne bianche e il terreno non sono riusciti ad assorbire immediatamente le precipitazioni e si sono così formate grosse pozzanghere e strade parzialmente allagate. Per tutta la serata sono stati operativi gli agenti della Polizia locale, le maestranze di Cesenatico Servizi, la Protezione Civile ed i volontari di Radio Soccorso Cesenatico. È stata predisposta la chiusura al traffico di viale Colombo, il tratto di lungomare nella zona delle colonie di Ponente, che è stata poi riaperta al traffico a mezzanotte. Il tratto interessato è quello fra piazza Marco Polo e via Magellano, dove ancora non sono state realizzate le fogne bianche. Disagi anche in via Piave, dove si cono parcheggi sterrati, e nell’area del Mercato ittico comunale, dove ieri è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune e quelli di Hera, in quanto nell’area sono state da poco realizzate nuove fogne bianche ed è probabile che ci siano delle otturazioni da individuare e rimuovere. Il sottopasso di via Settembrini è sempre rimasto aperto, mentre quello di viale Trento è rimasto chiuso circa mezz’ora al culmine della precipitazione, quando le idrovore non riuscivano in tempo reale a smaltire l’acqua e quindi sono scattati in automatico i semafori. "Abbiamo registrato tanti allagamenti poi rientrati – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – causati dal fatto che in un’ora è precipitata la pioggia che solitamente in questo periodo cade in un mese". In molte strade è saltata la pubblica illuminazione e anche le squadre di Edison hanno dovuto fare gli straordinari per ripristinare il funzionamento dei lampioni.

La bomba d’acqua a Cesenatico ha portato anche del fuoco. La tempesta ha infatti provocato un corto circuito nell’insegna del supermercato Conad City di via Gramsci nel quartiere Madonnina, il più popoloso della città. Dalle scintille si sono propagate delle fiamme che hanno distrutto l’insegna, danneggiando e annerendo anche l’ingresso del supermercato e la pensilina, andata anch’essa distrutta. I danni sono ingenti ed ammontano a diverse migliaia di euro, ma fortunatamente non ci sono feriti. Inizialmente si era sparsa la voce di un possibile incendio doloso, ma tale ipotesi è stata smentita. Non ci resta dunque che rassegnarci al fatto che tanta acqua può portare anche il fuoco.

Giacomo Mascellani