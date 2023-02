Bonaccini o Schlein, alle urne in 46 seggi

di Andrea Alessandrini

Conto alla rovescia per il popolo dem, a Cesena e nei quindici comuni del territorio cesenate, in vista delle primarie del Partito Democratico di domenica con cui si designerà il nuovo segretario nazionale del partito successore di Enrico Letta concludendo un non breve e facile percorso congressuale.

Si voterà dalle 8 alle 20. Saranno 46 i seggi aperti, distribuiti tra Cesena e il territorio cesenate, lo stesso numero delle precedenti primarie che si tennero nel nostro territorio nel 2019.

Sarà possibile votare online ed era necessario, per poterlo fare, pre-registrarsi online entro le ore 14 di sabato 18 febbraio. Domenica saranno all’opera nei seggi dem 300 volontari.

Alle primarie del Pd di quattro anni fa tra i candidati alla segreteria nazionale – Zingaretti, Martina e Giachetti – andarono al voto quasi in 7.500, di cui 4.150 a Cesena. Vedremo domenica se la soglia verrà superata. I tesserati sono 2.100, senza contare i simpatizzanti.

Alle urne la scelta verrà fatta fra i due candidati che hanno ottenuto le maggiori preferenze nelle votazioni sulle mozioni da parte degli iscritti dei circoli nell’intero territorio nazionale (497 sono andati al voto nel cesenate su un totale di 2.100 tesserati): Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna, e l’on. Elly Schlein, ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Nel territorio cesenate l’affermazione di Stefano Bonaccini, largamente annunciata, è stata schiacciante. Con lui si è schierata la quasi totalità del gruppo dirigente, a partire dai sindaci, dai consiglieri regionali e dai segretari di federazione e comunali. I risultati dei congressi nel territorio cesenate hanno visto prevalere Bonaccini con il 59,47 dei voti (292), seguito da Elly Schlein con il 25,46% (125), Gianni Cuperlo con ll’11,20% (55) e Paola De Micheli con il 3,87% (19).

Sandro Brandolini, ex deputato, che ha coordinato il comitato promotore pro Cuperlo ed è una figura di spicco del partito territoriale, annuncia che voterà per Elly Schlein.

"In un’epoca in cui la partecipazione alla politica e alle elezioni è sempre minore, come purtroppo anche i dati dell’affluenza alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia dimostrano – rimarca il segretario comunale del Pd di Cesena Lorenzo Plumari – va sottolineato ed elogiato l’impegno dei nostri volontari che ancora si impegnano per rinvigorire i partiti e la democrazia italiana. Dopo la positiva partecipazione nei circoli, auspichiamo ora un’ampia partecipazione anche alle primarie aperte a iscritti ed elettori Pd, nonché l’unità del Partito Democratico, subito dal giorno dopo le primarie, nel costruire un’alternativa dentro il Parlamento e nel Paese".

"Ci attende – aggiunge Plumari – un lavoro difficile e importante e per questo sarà fondamentale la partecipazione di tutti i democratici perché il Pd è l’unico partito nel panorama nazionale che può guidare l’opposizione al Governo Meloni".