Bonaccini sotto accusa "Basta correnti nel Pd"

Il monolite Pd mostra una crepa: Alessandro Pilotti, membro della Direzione territoriale del Partito Democratico, è uscito allo scoperto facendo un’affermazione che, soprattutto nella nostra regione, ha l’odore dell’eresia: Stefano Bonaccini deve scegliere tra fare il presidente del Partito democratico e il capo corrente di Energia Popolare, che terrà un’importante riunione alla Fiera di Cesena venerdì e sabato della prossima settimana.

"Nella storia del Pd - spiega Pilotti, che vive a Gatteo Mare - tutti i candidati alla segreteria sconfitti hanno fondato una corrente: Dario Franceschini Area Dem, Gianni Cuperlo Sinistra Dem, Andrea Orlando Dems. Tutti però scelsero di rimanere in minoranza e non entrare in segreteria. Bonaccini dopo la sconfitta del 26 febbraio aveva promesso di non fondare una corrente, chiedendo di essere il presidente di tutto il partito e chiedendo per il suo sottosegretario, Davide Baruffi, il ruolo di responsabile degli enti locali, condividendo con la segretaria Elly Schlein la responsabilità delle scelte nelle elezioni regionali in Molise".

Dopo questa chiara premessa, Pilotti lancia l’affondo: "La riunione della prossima settimana - dice- si deve concludere con lo scioglimento della mozione congressuale di Energia Popolare. Se così non fosse, Bonaccini darebbe una dimostrazione di grande ambiguità e se continuasse a fare il contro canto alla segretaria dovrebbe dimettersi da presidente dell’Assemblea nazionale. Non si può essere contro le correnti, ma solo quelle degli altri. Anche io che non ho votato Elly Schlein credo che ora vada sostenuta senza se e senza ma".

Alla riunione di Energia Popolare in programma il 20 e 21 luglio alla Fiera di Cesena sono previsti interventi di Romano Prodi e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Che Bonaccini voglia dare un significato forte a questo incontro è certificato dal fatto che si svolgerà in contemporanea con la Festa Democratica Regionale dell’Unità che si tiene a Cesena.

Alessandro Pilotti conquisterà punti nella classifica del Pd cesenate con questa uscita pubblica o farà la fine di Federico Bracci, eletto in Consiglio comunale col Pd e poi messo in disparte avendo espresso posizioni non in linea con la linea della partito? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Paolo Morelli