Bonci, genitori a teatro e bimbi in laboratorio

Genitori e figli insieme a teatro, ma per attività differenti in grado di accontentare tutti. Mamme e papà a godersi gli spettacoli della stagione e i bambini, dai 6 agli 11 anni, a divertirsi in laboratori creativi a cura delle associazioni e delle realtà artistiche del territorio. Prosegue l’iniziativa di Emilia Romagna Teatro ERTTeatro Nazionale ’Vengo anch’io!’ che offre alle famiglie la possibilità di godersi un pomeriggio al Bonci per tutti i gusti. Tra le associazioni coinvolte, Artexplora, Barbablù e Artemisia. "Il teatro – commenta l’assessore Carlo Verona – è un luogo aperto alla città e vogliamo renderlo sempre di più alla portata di tutti e di tutte le età. Il nuovo servizio va incontro alle famiglie che, in questo modo, potranno assistere ad alcuni spettacoli proposti nel corso della stagione, mentre i loro bambini saranno intrattenuti da laboratori creativi a cura di alcune associazioni presenti sul nostro territorio. I luoghi dell’arte e della cultura devono essere necessariamente accessibili e inclusivi: tutti, nessuno escluso, devono potere fruire della cultura. ‘Vengo anch’io’ viene proposta seguendo questa precisa visione di teatro nella città".

Dopo il primo appuntamento di novembre in occasione dello spettacolo di Silvio Orlando ’La vita davanti a sé’, domenica, contemporaneamente all’ultima rappresentazione di ’Pupo di zucchero’ di Emma Dante alle 16, l’associazione Barbablù condurrà il laboratorio di fumetto ’Le fiabe che non sono’, con attività di disegno, colore e costruzione per trasformare i personaggi delle fiabe in qualcosa di nuovo, strano e divertente. Il prossimo evento sarà domenica 26 marzo (sempre alle 16) in concomitanza della pomeridiana di ’Lazarus’, di Valter Malosti con Manuel Agnelli. Per l’occasione, l’associazione Artemisia proporrà il laboratorio di tecniche di arte visiva ’Viaggio nel mondo di Klimt’, in cui i più piccoli potranno rielaborare una delle opere del celebre artista con colori, pezzi di carta, ritagli di stoffe e materiali di vario tipo. "Il progetto ha lo scopo di offrire un servizio ulteriore al pubblico e al contempo una qualificata esperienza di pratica artistica ai piccoli mentre i grandi vedono lo spettacolo in tranquillità– commenta Cosetta Nicolini, coordinatrice del Bonci – i laboratori rappresentano una delle iniziative volte a rendere il teatro un’esperienza pienamente accessibile, facile, inclusiva in generale, e in particolare un luogo il più possibile ‘quotidiano’ per i bambini e le bambine a cui sono rivolti anche specifici appuntamenti della stagione".

Il costo dei laboratori, con prenotazione obbligatoria, è di 7 euro, 10 per 2 bambini. È poi prevista la riduzione del 20% sul biglietto dello spettacolo per i genitori (intero 26 euro, biglietto ridotto 21).