Quel bonifico istantaneo da 22mila euro, scoperta la truffa: attenzione ai messaggi Whatsapp sospetti

Cesena, 26 settembre 2025 – Ha truffato una donna con l’ormai pluriusato sistema del finto operatore di banca. Ma questa volta è andata male al truffatore che è stato scoperto. I carabinieri di Mercato Saraceno, hanno denunciato un 26enne cittadino italiano, ritenuto il presunto responsabile di una truffa, in danno di una donna 65enne residente in paese, raggirata con la tecnica del finto operatore di banca.

Telefonate, messaggi, poi il bonifico istantaneo (per la paura degli hacker)

La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che un individuo, qualificatosi falsamente come operatore di banca, è riuscito, attraverso lo scambio di vari messaggi su whatsapp e telefonate, a carpire la fiducia della donna, facendole credere che il suo conto corrente fosse a rischio di un possibile hackeraggio inducendola così ad eseguire un bonifico istantaneo di oltre 22mila euro, su un nuovo conto corrente, indicato dall’uomo, e che sarebbe stato a lei intestato.

La truffa del bonifico istantaneo pensata da un 26enne, che è stato denunciato

La denuncia ai carabinieri e il recupero dei soldi

Per fortuna la donna si è accorta subito della truffa ed è andata immediatamente a denunciare il fatto ai carabinieri che hanno iniziato le indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì che hanno consentito, anche mediante l’analisi del traffico telefonico e gli accertamenti bancari, di identificare il presunto responsabile, bloccare e sottoporre a sequestro penale il conto corrente utilizzato per la truffa, aperto in una filiale bancaria siciliana, recuperando così l’intera somma, restituita alla donna.

I consigli dell’Arma per evitare raggiri

Il Comando Provinciale dell’Arma raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione a telefonate sospette e di non esitare, anche in caso di minimo dubbio, a denunciare contattando il numero di emergenza 112 per segnalare tempestivamente fatti analoghi.