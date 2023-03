Boom del ‘delivery’ Permessi Ztl più facili per le consegne a domicilio

di Luca Ravaglia

Maggiore flessibilità per i pubblici esercizi e per le attività commerciali e artigianali che operano nell’ambito dell’alimentazione e che dal centro storico si devono muovere nel resto della città, transitando e ritransitando sotto gli occhi elettronici dei varchi delle zone a traffico limitato per effettuare consegne a domicilio. L’amministrazione comunale, nell’ambito di un confronto con le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti aderenti al tavolo ‘InCesena’ ha infatti stabilito un nuovo metodo per l’individuazione dei veicoli che saranno autorizzati a muoversi nelle ztl.

Il tema è diventato attualissimo negli ultimi anni, con l’esplosione delle richieste di consegne a domicilio, inizialmente dettate da ragioni di forza maggiore durante il lockdown e poi confermatesi come sempre molto apprezzate dai cesenati, ormai avvezzi a consumare pasti tra le mura domestiche senza per questo doversi mettere ai fornelli. Nel caso specifico delle ztl, l’assunto è che il numero dei permessi resterà lo stesso, due per ogni attività, ma verrà concesso maggiore margine di manovra nell’abbinamento dei tagliandi ai mezzi. Se infatti fino a ora in pratica questi venivano assegnati al proprietario del locale (o al titolare dell’azienda) e dunque ad auto di sua proprietà, ora questo vincolo cade, col riconoscimento della possibilità di poter attribuire il tagliando anche ai veicoli di collaboratori o dipendenti. Quelli che nei fatti molto spesso si incaricano delle consegne. Resta valido comunque l’abbinamento con la targa, nel senso che il tagliando non potrà essere liberamente spostato da un cruscotto all’altro, ma resterà abbinato al veicolo per almeno un anno.

"Dall’insorgere della pandemia a oggi – commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – il tema delle consegne a domicilio è diventato sempre più centrale trasformando il contesto della vendita delle merci. Per queste ragioni, a seguito di una richiesta delle associazioni di categoria abbiamo ritenuto opportuno avviare un confronto per favorire le imprese locali con chiaro riferimento alla consegna dei prodotti su tutto il territorio comunale attraverso mezzi dedicati al delivery. Si procederà dunque con la modifica del disciplinare di gestione delle zone a traffico limitato in merito al rilascio dei permessi annuali, concedendo ai gestori delle attività di destinare tali permessi ai mezzi preposti ad operazioni di delivery in alternativa a quelli già previsti".

Al fine di incrementare l’attrattività e la vivibilità dei luoghi, la giunta ha ritenuto opportuno rivedere la disciplina con lo scopo di favorire la produzione e il commercio di prodotti alimentari da asporto e l’attività conseguente di consegna a domicilio delle merci. Pertanto, così come previsto dalla delibera approvata, si concederà al titolare dell’attività che effettua delivery fino a un massimo di due contrassegni di tipo ‘A0’ validi per un anno intero, in alternativa a quelli già previsti, senza obbligo di legare contrattualmente i mezzi al titolare dell’attività.