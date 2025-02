Boom di nascite a Mercato. Festa per 62 nuovi arrivati

Un baby boom in piena regola a Mercato Saraceno che festeggia le 62 nascite, nel 2024, di bimbe e bimbi, con una speciale festa di benvenuto organizzata al teatro Dolcini. Un dato che riempie di speranza: nel 2023 i nuovi nati erano stati 43, mentre nel 2024 sono saliti a 62; un incremento significativo di oltre il 40%, a dimostrazione di come Mercato Saraceno sia un territorio in cui le famiglie scelgono di costruire il loro futuro.

Durante la cerimonia, ogni neonato ha ricevuto un baby kit contenente prodotti per la cura del neonato e altri utili omaggi, resi possibili grazie al generoso contributo di associazioni e attività del territorio, fra queste l’Agenzia per la Famiglia, la Sanitaria Profumeria La Vie en Claude, la Farmacia San Biagio, la Parafarmacia Gardini e Remedia, e all’associazione cesenate Centro di Aiuto alla vita, che hanno reso possibile questa iniziativa.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’associazione mercatese Fogli Volanti, ogni bimba e bimbo ha ricevuto un piccolo libro del progetto ’Nati Per Leggere’. L’assessora alla famiglia, Giulia Paci, ha detto: "Accogliere i nuovi nati significa celebrare il futuro del nostro paese e valorizzare il ruolo delle famiglie; in questi anni abbiamo sostenuto la fascia di età 0-3 e continueremo su questa strada, per creare un ambiente favorevole alla crescita e al benessere dei bambini e dei loro genitori".

Anche la sindaca Monica Rossi esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa e continua ad investire nei servizi per l’infanzia e nelle politiche educative "affinché – ha concluso – il nostro Comune possa rimanere un luogo in cui la vita nasce e cresce con prospettive per il futuro".

