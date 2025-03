Boom di supermercati: "L’offerta è massiccia". In città: 27 grandi centri e 139 piccole botteghe

Grandi centri di distribuzione, supermercati, piccole botteghe alimentari. Da diversi anni ormai si investe su nuove strutture e nuove aperture di supermercati e esercizi alimentari. Un investimento selvaggio? Non proprio, ma i numeri impressionano. Lo scenario che si presenta nel Comune di Cesena (dove vivono circa 97mila abitanti) è questo: in tutto ci sono 166 negozi di alimentari, di cui 2 grandi, 3 medi, 22 medio piccoli e 139 esercizi di vicinato inferiori a 250 metri quadri (come piccole botteghe, fornai, verdurai e macellai). Diventa alle volte difficile scegliere il negozio migliore dove far spesa. Anche se, di solito, il cesenate ha il suo supermercato o bottega di fiducia, e l’abitudine di far spesa sempre nello stesso posto diventa quasi un must quotidiano per le famiglie. Ma i più audaci (e sono la minoranza) si muovono nella giungla dei prezzi, tra offerte varie, ricerca di prodotti scontatissimi, e svariate proposte di volantini.

"L’ultimo supermercato realizzato a Cesena – dice Cristina Mazzoni, assessore all’urbanistica del Comune (nella foto) - è il Conad Montefiore, ampliato nel 2018. Al momento non abbiamo progettualità di nuove strutture di supermercati nel nostro piano regolatore e non abbiamo neanche previsioni future di nuove aperture. Ci sono aeree di rigenerazione urbana in cui, eventualmente, ci potranno essere in futuro nuove proposte di supermercati, come nelle aree di Ex Apofruit ed Ex Sacim. A Cesena abbiamo 22 alimentari medio piccoli che vanno dai 250 metri quadri ai 1.500 metri quadri, 3 medio grandi (dai 1.500 a 2.500 metri quadri) e due grandi: Conad Montefiore e Ipercoop Lungo Savio (sui 4000 mq di superficie). Non c’è un livello di saturazione di supermercati a Cesena, ma c’è sicuramente una presenza abbastanza capillare e massiccia. Ne abbiamo a sufficienza e tutte le aree sono servite. Il problema rimane nelle frazioni più piccole, dove ci sarebbe bisogno di strutture di alimentari di dimensioni ridotte, accessibili anche dalle persone anziane che si muovono a piedi".

Ma qual è la mappa di supermercati e negozi alimentari? Secondo i dati forniti dal Comune, i supermercati grandi sono: Conad Montefiore e Ipercoop Lungo Savio. Quelli medio-grandi: Famila di Torre del Moro, Terrazze in zona Stadio, Famila in piazza Anna Magnani. Quelli medio-piccoli: Conad di Case Finali, Famila e Terrazze al Fiorenzuola, Conad a Villa Chiaviche, Famila a Martorano, Famila ed Eccomi alle Vigne, Ins in via Cavalcavia, Sigma in via Cesare Battisti, Ins al Ponte Vecchio, Conad di Ponte Abbadesse, Conad e Famila a San Mauro, Eccomi in via Romea, Di Più di Torre del Moro. Insomma ’abbiamo di tutto e di più’.