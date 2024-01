Boom di vendite di avocado e mango

Avocado e mango si confermano tra i due prodotti sempre più al centro nelle preferenze dei consumatori italiani. L’attestazione arriva dalla Macfrut Academy, l’innovativa piattaforma di informazione e comunicazione per i professionisti dell’ortofrutta, che ha presentato un’indagine di Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) in occasione della seconda videolezione dedicata ai due frutti tropicali. La puntata, condotta dal giornalista Maicol Mercuriali, ha presentato i due prodotti partendo da un’ottica globale, sino ad arrivare a un focus sul mercato italiano a cura di Fabio Del Bravo responsabile Ismea dell’analisi dei mercati. "Nel contesto di una contrazione dei consumi di ortofrutta, la frutta tropicale va in controtendenza registrando un +4,5%, con una crescita sia di avocado e mango - ha spiegato Del Bravo - ma si tratta di due prodotti che presentano mercati differenti".

Avocado. L’avocado in Italia ha conosciuto un vero e proprio boom delle importazioni negli ultimi cinque anni (2018-2022) registrando una crescita in tripla cifra, +120%. "Considerato un superfood, trova una diffusione più ampia, tanto che una famiglia su quattro nel corso dell’anno scorso ha acquistato almeno un avocado – prosegue Del Bravo – Le vendite hanno riguardato la fascia familiare 35-54 anni, spesso con figli adolescenti, interessando in modo particolare il nord d’Italia nel canale della grande distribuzione con prevalenza discount. Non c’è invece una correlazione strettissima tra acquisto del prodotto e reddito familiare". Diverso è il discorso del mango, il cui acquisto avviene prevalentemente per il piacere del prodotto. Nel nostro Paese una famiglia su cinque nel 2023 ha acquistato un mango, mentre la crescita delle importazioni negli ultimi 5 anni è stata più contenuta rispetto all’avocado (+37%).