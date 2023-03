Borella, Resistenza e antifascismo con la staffetta partigiana

Questa sera al Circolo Arci di Borella di Cesenatico si apre un ciclo di incontri dedicato a temi di interesse sociale ed ai valori dell’antifascismo della nostra Costituzione. L’appuntamento è alle 20.45, quando saranno presentati i libri ’Sebben che siamo donne’ e ’Le ribelli di via della Ripa’. Interverranno Gianfranco Miro Gori, presidente dell’Anpi di Forlì-Cesena, Nara Lotti, staffetta partigiana dell’8ª Brigata Garibaldi Romagna, e l’ex senatrice Mara Valdinosi. ’Sebben che siamo donne’ raccoglie 30 testimonianza di protagoniste della Resistenza nella provincia di Forlì-Cesena che hanno raccontato con appassionata semplicità e modestia, la loro esperienza di donne coraggiose nel vivere quotidiano e nelle situazioni straordinarie. "Riportando fedelmente le testimonianze - dicono le curatrici Grazia Cattabriga e Rosalba Navarra -, si documenta l’importanza dell’impegno e del ruolo delle donne all’interno della Resistenza per la conquista della libertà e della democrazia. Molte erano storie nascoste e non scritte, di sofferenze e di sacrifici che testimoniano un ruolo nella lotta per l’affermazione della libertà, sulle quali è calato il silenzio della memoria".

’Le ribelli di via della Ripa’ scritto da Gianfranco Miro Gori, ricorda la vicenda, della Resistenza forlivese, in cui le operaie della Battistini e del Mangelli, avendo appreso della fucilazione da parte dei fascisti di cinque renitenti alla leva nella caserma di via della Ripa, scesero in strada andando a protestare prima in via della Ripa, poi sotto il palazzo del prefetto. Si unirono a loro tutte le donne forlivesi, per difendere i loro figli, fratelli e mariti. Furono le donne di Forlì a dare il via a un grande sciopero che salvò la vita di dieci.

Giacomo Mascellani