Borello, botte tra ragazzini al parco

Resta alta l’attenzione in tema di sicurezza a Borello. Nel pomeriggio di martedì in effetti due giovanissimi residenti nella zona sarebbero venuti alle mani nell’area del parco di via dell’Orto, che sotto il profilo amministrativo si trova nel territorio di Bora di Mercato Saraceno, ma che nei fatti è facilmente accessibile attraverso il ponticello di legno che si trova nel cuore di Borello, a due passi dall’hub del quartiere, in uno spicchio della frazione che più volte è stato teatro di scene più che censurabili.

In effetti i ragazzi avrebbero attraversato proprio quel ponte per raggiungere lo spazio verde e picchiarsi, incuranti della presenza di altre persone, comprese le famiglie residenti in zona che legittimamente vorrebbero usufruire di quegli spazi pubblici in sicurezza e con tutt’altre intenzioni. "Fortunatamente – è stato il commento di chi ha visto la scena – questa volta nessuno si è fatto male in maniera seria e davanti ai richiami dei residenti i due ragazzini si sono velocemente dileguati. Il problema però resta, in particolare in relazione alla costanza con quale episodi sopra le righe continuano a ripetersi".