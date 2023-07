Borello, riecco l’edicola "Servizio fondamentale"

Dopo qualche mese di assenza, ieri mattina il quartiere Borello si è risvegliato con una nuova edicola negli spazi del Bar Ca-Fè gestito da Carlotta Crociati. Dopo che l’ultima edicola presente nel quartiere cesenate aveva chiuso i battenti, lo scorso novembre l’amministrazione comunale è corsa ai ripari esortando – tramite un avviso pubblico – i titolari degli esercizi operanti sul territorio ad intraprendere l’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, anche al fine di soddisfare le esigenze degli abitanti.

"Siamo felici – commenta il sindaco Enzo Lattuca – che gli abitanti di Borello possano contare su questo importante servizio per la comunità e per tutti gli affezionati della carta stampata. Ringraziamo per questo Carlotta Crociati del Bar Ca-Fè che ha accolto la nostra proposta garantendo a tutti i cittadini la possibilità di acquistare sotto casa una rivista oppure un giornale. A Borello si è verificato quello che avviene in tutta Italia: ormai da anni il mercato nazionale delle edicole è caratterizzato da un trend negativo notevole. Si pensi che solo a Cesena siamo passati da 24 edicole alle attuali 14, un dato drammatico che ci ha indotto ad attivarci da subito rivolgendoci al territorio e coinvolgendo gli esercizi attivi. Riteniamo – prosegue il sindaco – che le edicole siano fondamentali per l’intera filiera della stampa ma soprattutto per assicurare l’accesso alla carta stampata di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che non si informano online". Le edicole rappresentano una essenziale componente del tessuto urbano e svolgono una funzione di interesse pubblico a tutela della libertà e del diritto di informazione: sono infatti un presidio sociale e un saldo punto di riferimento del quartiere.