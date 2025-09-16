"Borello, rifiuti abbandonati: situazione non più tollerabile"

A Borello la situazione dei bidoni della raccolta rifiuti di via Mulino è diventata insostenibile. Ogni settimana compaiono cumuli di rifiuti abbandonati: piccoli elettrodomestici, abiti, sanitari, valigie, medicinali e altri materiali sparsi a terra attorno ai cassonetti.

La denuncia arriva da Marco Giangrandi, consigliere comunale di Cesena Siamo Noi. "Particolarmente grave è la condizione dei bidoni posizionati a ridosso del parco giochi, dove sono stati rinvenuti persino farmaci e materiali pericolosi. Un contesto che mette a rischio la salute pubblica e trasmette un’immagine di degrado intollerabile per i residenti.

Gli operatori ecologici lavorano con grande impegno – prosegue il consigliere comunale Marco Giangrandi – ma non possono da soli risolvere un fenomeno che si ripete puntualmente. Chi paga la Tari e si comporta in modo civile ha diritto a vivere in un quartiere decoroso, sicuro e rispettoso delle famiglie.

È necessario rafforzare i controlli e mettere in campo strumenti efficaci, come la videosorveglianza e campagne mirate contro l’abbandono dei rifiuti. Borello non può più aspettare – conclude Giangrandi – servono interventi immediati per tutelare i residenti e restituire dignità e pulizia alle aree pubbliche, soprattutto dove giocano i bambini.