Borello, tratto chiuso sabato e domenica

E45, cantieri a Borello, programmati da Anas.

Partono i lavori di manutenzione del cavalcavia posto al km 211,600 della strada statale 3 bis Tiberina a Borello, in Comune di Cesena. Gli interventi, che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45 riguardano, tra gli altri, la demolizione e ricostruzione dell’impalcato ed i lavori di ripristino delle pile e degli appoggi del cavalcavia e la sostituzione delle barriere stradali. Per consentire lo svolgimento delle attività di demolizione dell’impalcato è necessaria la chiusura temporanea della E45 in entrambe le direzioni.

Dalle ore 8 di sabato 6 alle ore 20 di domenica 7 maggio sarà interdetto al traffico il tratto tra gli svincoli di Borello nord (km 21,600) e Borello Sud (km 214,100). Il traffico sarà deviato sulla SR142, come da indicazioni sul posto. Da lunedì 8 maggio saranno avviati gli interventi di ricostruzione dell’impalcato della carreggiata in direzione Nord che renderanno necessaria l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Sud (Roma).

Contestualmente sarà chiusa al traffico – con transito consentito ai soli residenti – dell’adiacente via comunale ‘Via Avola’.

L’andamento dei lavori e le eventuali modifiche temporanee alla circolazione saranno comunicati all’utenza con congruo anticipo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida.