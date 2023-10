Borghi ’Bandiera Arancione’, oggi caccia al tesoro

Longiano oggi parteciperà alla più grande e divertente caccia al tesoro mai vista in tutta Italia. Un’occasione per scoprire luoghi e storie meno note del nostro Paese, divertendosi in compagnia e per godere dell’accoglienza speciale che i borghi Bandiera Arancione sanno offrire. Non si tratta di una competizione, ma ogni squadra, che completerà correttamente la caccia, riceverà un dono rappresentativo del territorio. Quest’anno per festeggiare i 25 anni dell’iniziativa Bandiere Arancioni, il Touring farà un ulteriore regalo. Al momento dell’iscrizione, ci sarà la possibilità di scaricare gratis dalla App la guida ’Borghi da vivere 2023’ in formato e-book, solitamente in vendita a 11.99 euro. Grazie alla donazione a importo libero, che viene richiesta al momento dell’iscrizione, si aiuterà il Tci a realizzare questa e altre importanti iniziative.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione, e i posti sono limitati. Occorre visitare il sito www.tesori.bandierearancioni.it , iscrivere la squadra, scegliere Longiano e oggi presentarsi al punto di partenza con la propria squadra per ricevere gli indizi e iniziare il percorso a tappe, scoprendo bellezze e luoghi culturali di Longiano. Punto di partenza presso l’Ufficio Turistico in via Porta Girone dalle 14.30 alle 15.

e.p.