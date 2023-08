Borghi, cocomerata e giochi antichi

Sabato in piazza Santa Croce a Borghi "Quelli della sagra del Bustrengh" presentano "L’ombelico del borgo". Ritrovo alle 19.30; alle 20 apertura bar e cucina romagnola; alle 20.30 letture per bambini dai 3 ai 99 anni; alle 21 "Musica Desnuda Live", magie di legno e voci. Alle 23.30 cocomerata per tutti. Per tutta la serata saranno presenti i giochi di una volta realizzati dagli artigiani di Borghi.