Borghi, il paese senza banche "Per loro siamo solo un costo"

di Ermanno Pasolini

Borghi è l’unico comune della Valle del Rubicone e di tutto il comprensiorio cesenate a non avere uno sportello bancario. Nel capoluogo ha un bancomat e nella frazione Lo Stradone, la più popolosa con oltre 1.300 abitanti sui 2.900 dell’intero territorio comunale, ha chiuso i battenti la banca Malatestiana, l’unica che c’era. Al sindaco Silverio Zabberoni abbiamo chiesto delucidazioni in merito.

La motivazione principale che ha portato Borghi a rimanere senza una banca?

"Secondo gli istituti bancari le piccole filiali non sono più convenienti per loro, anche alla luce del fatto che la maggior parte dei cittadini acquista e paga online".

In centro c’è solo un bancomat?

"Sì, del Credit Agricole con funzioni solo di bancomat e non una banca con servizi e dipendenti".

Perchè ha chiuso la banca in frazione Lo Stradone?

"Lo Stradone ha 1.300 abitanti, è una frazione dove ci sono molte famiglie composte da giovani, ma per la banca che c’era hanno detto che non c’erano più le condizioni per tenerla aperta e prima del Covid, appena ci siamo insediati, hanno chiuso, creando anche dei disagi e delle difficoltà nella popolazione".

La ragione per cui nessuna banca vuole aprire un sede o filiale a Borghi?

"E’ sempre la stessa. Loro non hanno i margini per tenere aperto le filiali e di conseguenza chiudono e non aprono nuove banche".

Cosa dicono i suoi concittadini?

"E’ chiaro che si lamentano, perchè in frazione Lo Stradone è un servizio che è venuto a meno ma che interessa tutti i nostri concittadini perchè il bancomat nel centro di Borghi ha solo quelle funzioni. Un altro problema è che un cittadino che abita in frazione Lo Stradone non viene su a Borghi, a quattro chilometri dovendo fare la strada Cornacchiara in salita e piena di curve. Così molti di loro preferiscono andare a Santarcangelo o a Poggio Torriana".

Cosa sta facendo l’amministrazione comunale per riportare almeno una banca con tutte le sue funzioni a Borghi?

"Quando siamo venuti a conoscenza delle volontà della banca di Lo Stradone di chiudere, ci siamo attivati interpellando prima la stessa banca dicendo di non chiudere o perlomeno la lasciare uno sportello bancomat. Ma loro ci hanno risposto che i bancomat hanno dei costi elevati di installazione e di gestione per cui tendono a ridurre sensibilmente già quelli che esistono. Poi come amministrazione comunale abbiamo interpellato altri istituti di credito, ma da tutti abbiamo ricevuto risposta negativa. Abbiamo contattato dei collaboratori di un noto istituto nazionale che per un mese hanno portato accanto alla chiesa di Lo Stradone un ufficio mobile aperto tutti i giorni festivi compresi per verificare l’interesse della popolazione e i loro servizi. La risposta è stata positiva cosicchè hanno preso in affitto un negozio chiuso da anni dove è già possibile incontrarli e fare tutte le operazioni bancarie, tranne depositi e prelievi in loco. Per rimediare a questo hanno fatto un accordo con Poste Italiane e il nostro ufficio postale di Borghi, depositare somme e fare prelievi. Noi comunque continuiamo a lavorare per portare una banca a Borghi con tutti i suoi servizi".