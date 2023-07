Borghi, la nuova tariffa rifiuti sarà in vigore fino al 31 dicembre

A Borghi la nuova tariffa corrispettiva puntuale del servizio rifiuti, partita in via sperimentale l’1 gennaio, entrerà a regime solo dal 2024. In vigore a Borghi dall’1 gennaio 2023, continuerà ad essere sperimentale fino al 31 dicembre, gli utenti non pagheranno gli eventuali svuotamenti dei rifiuti indifferenziati eccedenti il numero minimo già compreso nella bolletta.

I rifiuti indifferenziati continueranno ad essere misurati e a tutti viene richiesto di continuare a separare i propri e di esporre i contenitori del rifiuto indifferenziato solo pieni per garantire una sempre migliore differenziazione.

Precisa il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni (foto): "Abbiamo comunicato a Hera di proseguire fino al 31 dicembre con l’attuale sistema che non addebita agli utenti i conferimenti di rifiuti indifferenziati che superino il numero minimo assegnato per far fronte alla situazione emergenziale dopo l’alluvione". Questo ulteriore periodo sperimentale consentirà agli utenti di familiarizzare con la nuova Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp), che prevede tariffe-base inferiori rispetto alla Tari, ma, dal 2024, con possibili costi aggiuntivi per chi produce e conferisce rifiuti indifferenziati in eccesso, secondo il principio "chi più inquina, più paga".

L’importo sarà calcolato non più solo sulla superficie dell’immobile, alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) e al numero di componenti della famiglia (per le utenze domestiche), ma terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dalla singola utenza.

Ermanno Pasolini