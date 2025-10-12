Borghi piange la sua ’Gigliola’: "Generosa e sempre col sorriso"

Grande cordoglio ha suscitato a Borghi la scomparsa avvenuta venerdì di Gigliola Galeffi, all’anagrafe Maria Domenica, pensionata, uno dei personaggi più conosciuti della Valle del Rubicone anche per avere gestito locali pubblici a Borghi e in primis il bar ristorante "Dalla Gigliola" in centro, sulla provinciale 11. Avevamo incontrato Gigliola un mese e mezzo fa per un articolo sul Resto del Carlino riguardante la donazione al Comune di Borghi della collezione di minerali di suo fratello Benito Adriano Galeffi detto "Pacin", scomparso nel 2015. Lascia la cognata Erminia, i nipoti Loris, Piergiovanni, Simona, Christian.

Il funerale avrà luogo domani con la messa alle 15 nella chiesa di Santa Croce di Borghi. Questa sera alle 20.30 rosario presso la stessa chiesa. Non fiori, ma opere di bene che saranno devolute allo Ior.

Ha detto Silverio Zabberoni sindaco di Borghi: "Gigliola è stata una borghigiana doc e con la sua attività di ristoratrice ha dato risposte importanti per il territorio e per l’intera comunità di tutta la zona da Cesena a Rimini. Persona molto generosa, sempre con il sorriso e molto diretta. A dimostrazione di ciò alla fine di agosto aveva donato al Comune di Borghi una importante collezione di minerali di suo fratello e una parte di questa verrà collocata all’interno del costruendo nuovo municipio".