Borghi, tutti pazzi per la paella: "Merito del lavoro di squadra"

È iniziata la stagione estiva nel cuore della Romagna grazie al gruppo "Lo Stra Festa", che ha realizzato l’evento "La Stra Paella" che ha trasformato Borghi in un angolo di Spagna. Un’esplosione di profumi, musica e convivialità ha scaldato la piazza Falcone Borsellino, dando il via a un calendario estivo che si preannuncia ricco di sorprese. Protagonista assoluta della serata: la paella, preparata in grandi padelloni da un affiatato team di cuochi e volontari. Il profumo del riso speziato ha guidato centinaia di persone verso una festa dai toni caldi e vivaci, dove non sono mancati sorrisi, balli e momenti di autentica condivisione. La serata non è stata solo un’occasione per gustare un piatto delizioso, ma un momento di incontro tra vecchi e nuovi amici. Il profumo dello zafferano e dei frutti di mare ha invaso la piazza, attirando residenti e visitatori curiosi. Commentano gli organizzatori: "È stato il primo appuntamento del nostro calendario estivo e vedere così tanta partecipazione ci riempie il cuore. Il merito va ai volontari, al personale in cucina, allo staff e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa serata. Il vero ingrediente segreto è stato il lavoro di squadra". Un ringraziamento particolare è andato alla Pro Loco Borghi e al Comune di Borghi per il sostegno costante. Prossimo incontro l’11 luglio con la tradizionale Ligaza romagnola.

e. p.