Borgo Sonoro, aperta la prevendita per i nove concerti

Aperte le vendite dei biglietti per le nove tappe di tutti i concerti in programma a Borgo Sonoro. I biglietti dal costo di 5 euro a spettacolo più diritto di prevendita sono in vendita su Vivaticket o nelle rivendite autorizzate. Chi desidera acquistare tutto il pacchetto delle 9 serate può mandare una mail a [email protected] e gli saranno recapitati i biglietti senza diritto di prevendita. I concerti si terranno a Roncofreddo, Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone.