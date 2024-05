’Borgomare’, il ristorante del bagno Marconi si rifà il look

Sulla spiaggia di Cesenatico c’è una insegna nuova. Il ristorante del bagno Marconi da oggi si chiama ’Borgomare’. Una scelta adottata per dare un’identità più definita al ristorante che, benché sempre gestito dalla famiglia Duca, apre in largo anticipo rispetto alla tradizionale stagione balneare e può contare su una clientela che, specie in bassa stagione, non segue l’abituale filone turistico. Daniel Duca vuole dare maggiore attenzione alla ristorazione e da qualche settimana il locale è aperto sette giorni su sette.