Borse di studio ’Sambi’, si allarga la platea dei beneficiati

Il Comune di Sogliano ha approvato il nuovo regolamento ’Borse di Studio Sambi’ che apporta significative modifiche per ampliare il supporto agli studenti. Questo regolamento abroga parzialmente alcune parti del precedente atto normativo e modifica il resto del testo.

Tra le principali modifiche, l’inclusione degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il nuovo regolamento estende la platea dei destinatari delle borse di studio, includendo tra i partecipanti anche gli studenti della secondaria di primo grado che hanno sostenuto l’esame; premi speciali agli studenti universitari, riconoscendo il loro impegno e le loro eccellenze accademiche; modifica degli importi dei contributi, rimodulazione e definizione dei criteri per le valutazioni richieste; possibilità di cumulare le borse di studio, consentendo agli studenti di beneficiarne sia durante il percorso di laurea triennale che in quello di laurea magistrale.

Un premio speciale anche per i non residenti che discutono una tesi sulla figura del Nunzio Apostolico Pietro Sambi (nella foto con l’ex presidente Usa Barack Obama) sotto diversi aspetti culturali, giuridici e storici. La giunta comunale avrà la discrezionalità di definire una data per la cerimonia di premiazione, consentendo la massima flessibilità nell’organizzazione dell’evento. Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Il Comune riconosce l’importanza dell’istruzione e del merito accademico. La figura carismatica di Monsignor Pietro Sambi ispirerà, grazie a questa borsa di studio, ragazzi e ragazze nei loro percorsi di vita".

e. p.