Bosco - Urban Art Project. La rassegna d’arte a Gambettola

Prosegue a la Stazione degli Artisti la mostra di sculture di pane e terracotta realizzate dall’artista forlivese Matteo Lucca e lungo viale Carducci le illustrazioni di Laura Savina danno forma al Ricettario di Comunità: 36 poster affissi per scoprire piatti di famiglia, memorie e sapori condivisi. Dopo il bel fine settimana inaugurale – con la riapertura di un luogo carico di fascino come l’ex Fabbrica –, prosegue sabato 11 e domenica 12 ottobre la sesta edizione di Bosco - Urban Art Project, rassegna intorno all’arte contemporanea e all’interazione con la collettività che ha posto quest’anno il cibo al centro del programma.

Il weekend si apre nel pomeriggio di sabato (alle 16) con il secondo laboratorio esperienziale del ciclo ’Storie di cibo’ in programma a Casa Fellini: ’Sul fondo del bicchiere’ a cura dell’azienda agricola Piandistantino e Nicola D’Altri. Domenica (alle 10) sarà la volta degli ultimi due laboratori: ’Visionerie - Laboratorio di pasticceria vegetale’ a cura di Nicoletta Donini e ’Cucina selvatica - un ponte tra natura e tradizione’ (ore 16) a cura di Giulia Casadei. E’ possibile iscriversi via mail a bosco.uap@gmail.com.

Sempre alla Stazione degli Artisti è in programma domenica 12 ottobre (alle 17.30) il primo dei due appuntamenti di ’A tu per tu con la fotografia’, in collaborazione con Silvio Grilli: protagonista la fotografa forlivese Olimpia Lalli che interverrà sull’opera di Luigi Ghirri. Domenica 19 ottobre sarà ospite invece di Bosco - Urban Art Project il fotografo cesenate Guido Guidi per un excursus intorno ai fotografi che hanno influenzato lo sviluppo della sua poetica.