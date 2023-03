Bosco urbano, arriva un sentiero alla portata di tutti

Un sentiero di un chilometro che gira dentro al giovane bosco urbano. L’ha approvato la giunta comunale guidata da Letizia Bisacchi per rendere il nuovo bosco percorribile a tutti i cittadini. Il progetto ha ottenuto un contributo di 50mila euro dalla Regione e altri 50 mila sono coperti dal bilancio comunale; i lavori, già appaltati, inizieranno a breve. Con un termine riduttivo è stato definito un sentiero o uno stradello ma sarà molto di più: sarà un "percorso inclusivo" che ha la funzione principale di garantire l’accesso a tutte le persone, senza limitare la visitabilità o la vivibilità a categorie meno fortunate. Sarà quindi privo di qualsiasi ostacolo che ne possa limitare il passaggio a persone in sedia a rotelle ed anche a genitori con figli piccoli in carrozzina.

Ogni gioco, ogni arredo, dalla panchina alla fontanella dell’acqua, sarà raggiungile da anziani, bambini e diversamente abili. Il percorso di forma circolare gira dentro al bosco, ci saranno tre isole con giochi psico sensoriali, uno spazio chiamato rifugio e anche attrezzi per arrampicarsi o fareesercizi. Il nuovo Bosco Urbano ora è solo un’area di 33mila metri quadrati, vicinissima al centro, dove sono stati piantumati 3400 lberelli, e saranno loro fra una decina di anni a formare un vero e proprio bosco urbano di Gambettola.

Vincenzo D’Altri