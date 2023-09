Botte alla compagna, 47enne denunciato

Un 47enne di Cesena è stato denunciato per lesioni aggravate in seguito all’aggressione nei confronti dell’ex compagna 40enne. L’episodio di violenza risale alla settimana scorsa quando l’uomo, originario della Puglia, una sera aveva raggiunto l’ex compagna, una donna originaria dell’Est Europa, nella sua casa nella periferia cesenate dove un tempo i due ex fidanzati convivevano. L’uomo ha aggredito fuori dall’abitazione la ex compagna che tempo prima aveva troncato quella relazione tossica, e subito dopo l’aggressione, vedendo la donna soffrire per le ferite riportate, l’ha accompagnata in ospedale. La 40enne ha riportato diverse fratture con una prognosi di 35 giorni.