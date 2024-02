Botte alla fermata del bus. Alunni violenti rischiano sospensione e lavori utili

La rissa tra due ragazzini che frequentano la scuola media di viale della Resistenza (ora provvisoriamente trasferita a Palazzo Mazzini Marinelli in centro storico per consentire i lavori di ammodernamento dell’edificio in zona Ippodromo) avvenuta mercoledì alla fermata del bus di via Finali dopo il suono dell’ultima campanella, è stata presa molto sul serio dal dirigente scolastico Donato Tinelli, che già ieri mattina ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto.

"Mi sono recato nelle varie aule, confrontandomi con tutti gli alunni – ha commentato il dirigente – perché è vero che i fatti si sono svolti fuori da scuola, ma hanno comunque riguardato due nostri studenti che, con la collaborazione di tutti, sono stati velocemente individuati". Per affrontare la questione verrà convocato un consiglio di classe straordinario, nel corso del quale verranno individuate eventuali misure che potrebbero essere prese. La più severa prevede la sospensione per due settimane, lasso di tempo che può essere impiegato, in forma alternativa, in servizi socialmente utili in ambito scolastico. Ed è probabilmente quest’ultima la strada che verrà presa.

"Non si può sottovalutare quanto accaduto – riprende il dirigente – perché una scena del genere, con due ragazzini che si mettono le mani addosso in quel modo, non è accettabile. Per fare in modo che fatti del genere non si tornino a verificare, serve che ognuno faccia la sua parte, a partire dalla scuola. Abbiamo un compito molto delicato, ma cruciale, quello di fare in modo che i protagonisti di questa vicenda si sentano parte integrante della società, non che vengano emarginati. Già nelle scorse ore li ho convocati entrambi e ho detto loro di guardarsi in faccia a vicenda. In poco tempo la tensione si è sciolta in un sorriso reciproco. Continueremo a essere vicini ai ragazzi e alle loro famiglie. A quelli coinvolti in questa spiacevolissima vicenda, ma anche agli altri".

In effetti il dirigente si è rivolto anche agli altri studenti, complimentandosi con chi aveva deciso di intervenire per separare i due e confrontandosi con chi aveva filmato: "Li ho invitati a riflettere, perché è già da questa età che si modellano gli approcci alla vita. Va bene documentare, anche perché grazie alle immagini siamo riusciti velocemente a individuare tutte le persone coinvolte, ma prima di tutto serve il senso civico: chiamare aiuto, allertando le forze dell’ordine è sempre essenziale. Ci sono aspetti ben più importanti rispetto a un ‘like’".

Il dirigente ha rivolto un pensiero anche alle famiglie. "E’ normale essere preoccupati e temere le conseguenze di un eventuale gesto avventato (nei giorni scorsi la rabbia di uno dei due coinvolti nella rissa si sarebbe riversata anche verso altri compagni, ndr). La scuola è con loro. Ringrazio i genitori per la collaborazione mostrata fin da subito (e diversi genitori hanno invece apprezzato l’atteggiamento del dirigente, ndr) e li esorto a continuare su questa strada, mantenendo aperto il canale comunicativo. I problemi, se affrontati insieme, si risolvono più facilmente".

L’assessora ai servizi alla persona Carmelina Labruzzo, interpellata su eventuali soluzioni da adottare per tutelare e accompagnare nel modo migliore gli alunni, a partire da uno di quelli coinvolti nella rissa, che non parla italiano ed è ospite di una struttura protetta, ha risposto che "L’amministrazione comunale, tramite i servizi sociali, è a totale disposizione delle famiglie, dei ragazzi e della scuola per accogliere eventuali segnalazioni e attivare le azioni conseguenti". Formalità a parte, pare piuttosto chiaro che le segnalazioni siano arrivate.