Botte di Natale in stazione. Condannati gli aggressori

Hanno colpito un uomo con un bastone in ferro e lo hanno lasciato agonizzante davanti alla biglietteria della stazione. Due uomini del Marocco residenti a Cesena, sono stati condannati ieri in tribunale a Forlì, per lesioni aggravate, a 2 anni di reclusione (pena stabilita per un imputato 34enne) e un anno e mezzo di reclusione (condanna intervenuta nei confronti di un 39enne). I fatti, di cui si è discusso ieri pomeriggio a processo, dove a difendere gli imputati era l’avvocato Gianluca Betti, risalgono al giorno di Natale di tre anni fa. La vittima era un uomo originario del Marocco di 31 anni. Nei confronti di un terzo aggressore di 41 anni si è già concluso il processo con rito abbreviato e con la condanna a 2 anni e 2 mesi. La violenta aggressione avvenne il 25 dicembre del 2022. Erano da poco passate le 15 quando, fuori dalla stazione di Cesena, un gruppetto di persone (di quelle che vivono ai margini della società) si ritrovarono a discutere per motivi banali. Tutti alterati dall’alcol. Tra due uomini scoppiò una lite furibonda. La lite continuò all’interno della stazione ferroviaria e coinvolse altri due uomini del Marocco. L’aggressione avvenne di fronte alla biglietteria e davanti agli occhi increduli del bigliettaio. Uno degli aggressori afferrò un bastone in ferro, un paletto utilizzato in stazione per incolonnare le persone in fila in biglietteria, e con quello colpì ripetutamente il suo connazionale.

Ad inchiodare i tre imputati sono state le telecamere di videosorveglianza. I tre aggressori si diedero alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. A terra, nel pavimento dell’atrio d’ingresso della stazione di Cesena, rimase il 31enne privo di forze, visibilmente sedato dal troppo alcol consumato, con molteplici ferite al viso e alla testa e chiazze di sangue che macchiavano ovunque il pavimento, a fianco della biglietteria. Una scena agghiacciante che fece temere il peggio ai carabinieri e poliziotti intervenuti. Il 31enne ferito venne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. La diagnosi all’ospedale fu di 30 giorni di prognosi con ferite da taglio in varie parti del corpo, trauma cranico, frattura del setto nasale e lesioni alle mani.