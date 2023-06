Botte e minacce: condannato a tre anni

di Giacomo Mascellani

C’è un lieto fine nella vicenda che ha visto protagonisti una giovane madre ed un bambino originari dell’Ucraina. Lo scorso anno erano riusciti a fuggire dalla guerra e a trovare un alloggio al mare, ma un pregiudicato li aveva aggrediti e costretti a lasciare l’abitazione in cui erano ospitati. L’aggressore, un uomo di 50 anni, violento e noto alle forze dell’ordine, è stato infatti condannato a 3 anni, 1 mese e 10 giorni di carcere.

E’ accaduto a Cesenatico, dove la famiglia ucraina un anno fa, grazie ad un parente poliziotto di Milano che possiede a Ponente una seconda casa, attraverso un corridoio umanitario aveva trovato loro una sistemazione. Purtroppo la buona sorte è durata poco, tant’è che il 50enne pregiudicato che viveva abusivamente in un garage di una palazzina, ha aggredito e costretto la famiglia a lasciare lo stabile. L’aggressore, un uomo socialmente pericoloso, era già stato denunciato in precedenza per reati di stalking e ha assunto subito atteggiamenti persecutori e fatto minacce nei confronti della famiglia ucraina, arrivando a picchiare brutalmente il capofamiglia 30enne, finito in ospedale, continuando poi a minacciare di morte le vittime, promettendo che si sarebbe fatto giustizia da solo ed avrebbe dato fuoco alla casa. Oltre a picchiare il capofamiglia, il malvivente ha aggredito anche la moglie e ha sputato in faccia al loro bambino di appena 5 anni. L’uomo, con seri problemi personali, aveva anche rotto una tubazione del gas, costringendo i Vigili del fuoco ad un intervento di urgenza. Del caso se ne sono occupati i poliziotti della Seconda sezione della Squadra mobile di Forlì.

Al processo nei confronti dell’aggressore, la donna ha raccontato il terrore in cui ha vissuto con il proprio bimbo per le minacce subite, e di come dopo l’aggressione subita, si sia ritrovata con il compagno in ospedale, ad abbandonare la casa con la valigia in una mano ed il figlio nell’altra, vagando per Cesenatico, fino all’arrivo di un equipaggio da Forlì della Squadra mobile, che li ha soccorsi e ha attivato le procedute del codice rosso per le vittime di aggressioni violente. "Non dimenticherò mai quel giorno - ha detto la donna -, l’ispettore di Forlì ha aiutato il mio bambino spaventato e nelle settimane successive si è attivato per rendere meno traumatica possibile la situazione che stavamo vivendo. Il lavoro instancabile di questi poliziotti, la scrupolosa assistenza legale dell’avvocato Marco Martines di Forlì e la conseguente sentenza, ci ha ridato fiducia e un senso di gratitudine verso la Magistratura, perché sappiamo che la nostra vicenda ha aiutato anche un quartiere spaventato a ritrovare una serenità perduta".