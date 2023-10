Boutique di griffe false. Commerciante nei guai

Un insospettabile uomo d’affari è stato denunciato per il commercio di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione. Si tratta di un 48enne incensurato, residente a Savignano sul Rubicone. Ad inchiodarlo sono stati gli uomini del Comando provinciale della Guardia di finanza di Forlì-Cesena. In particolare sul 48enne stavano lavorando da tempo i finanzieri della Tenenza di Cesenatico, che lo tenevano nel mirino, seguendo i suoi movimenti e la sua rete di relazioni. Al termine delle indagini la Procura ha dato il via libera al blitz e l’altro giorno è scattata l’operazione nel centro di Savignano, dove l’uomo vive. All’interno dell’abitazione le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 700 articoli e capi di notissime marche, tutte contraffatte. La merce, che avrebbe fruttato circa 40mila euro, è stata posta sotto sequestro. Il trafficante è stato denunciato e del caso se ne occupa la Pm Sara Posa. È impressionante come il 48enne, che sino ad ora non aveva mai avuto problemi con la giustizia, fosse riuscito a realizzare un vero e proprio emporio del ‘tarocco’; con tutti i prodotti sistemati con cura ed esposti in ogni angolo della casa. Vi erano numerosi profumi, prodotti cosmetici, borse, accessori, capi d’abbigliamento, scarpe ed altri articoli, tutti recanti i segni distintivi di note griffe della moda e di prodotti di bellezza abilmente contraffatti. I clienti potevano acquistare a basso prezzo dei prodotti marcati illecitamente Gucci, Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Louis Vuitton, Chanel, Dolce & Gabbana, e poi Nike, Stone Island, Ray-Ban, Adidas, Puma e altre griffe. Il trafficante per vendere e attirare clienti, utilizzava i social, quindi la sua pagina Facebook, Instagram e Tik Tok.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e logistica. L’obiettivo è arrivare al grossista, che deve per forza disporre di uno o più capannoni per stoccare la merce contraffatta. Ma occhio anche ai clienti, perchè chi acquista dei prodotti con marchi contraffatti, rischia una multa da 100 sino a 7mila euro. I militari tengono a sottolineare che l’operazione messa a segno dai finanzieri della Tenenza di Cesenatico, si colloca in una più ampia cornice d’interventi disposti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, che negli ultimi mesi ha intensificato i controlli nel settore della commercializzazione dei prodotti in genere, allo scopo di assicurare che le merci vendute non risultino pericolose per i consumatori e non danneggino il mercato. Nell’ambito delle operazioni di repressione dei traffici illeciti di natura economica e finanziaria e della tutela del distretto calzaturiero romagnolo, le Fiamme Gialle la scorsa estate hanno svolto 35 interventi, individuando e sottoponendo a sequestro oltre 22 mila prodotti. Il lavoro della Guardia di Finanza, oltre a proteggere le aziende dei noti marchi, è mirato a stroncare i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale e del riciclaggio, dietro i quali c’è la criminalità organizzata.

Giacomo Mascellani