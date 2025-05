Bper Beach Volley Italia Tour: il grande evento sportivo estivo parte da Rosolina

Dopo le Club Series Finals, la spiaggia di Cesenatico ed altre sette località italiane, sono pronte ad ospitare un’altra grande manifestazione a livello nazionale dello sport sabbiarolo per eccellenza. Parliamo del Bper Beach Volley Italia Tour, che fara il suo esordio questo fine settimana a Rosolina in provincia di Rovigo. A seguire, dal 13 al 15 giugno, il grande circo si trasferirà nella Beach Arena di piazza Andrea Costa, il cuore pulsante della Cesenatico estiva, autentico punto di riferimento per i beachers. Sfogliando il calendario del tour, le tappe successive sono dal 27 al 29 giugno nel Lazio a Terracina, dal 4 al 6 luglio in Puglia a San Cataldo, dal 18 al 20 luglio in Toscana a Viareggio, dall’8 al 10 agosto in Abruzzo a Roseto, dal 29 al 31 agosto si tornerà in Romagna a Cervia, mentre il gran finale sarà dal 19 al 21 settembre in Campania, a Eboli.

Secondo il presidente dell’Aibvc, l’ex campione cesenate Gianluca Casadei, sarà una grande stagione: "Solo qualche settimana fa eravamo immersi nella bellissima avventura delle Finals, che grazie all’organizzazione e all’apporto di tutti sono andate benissimo. Ora siamo pronti a ricominciare per dar vita a un altro evento clou della nostra associazione. Ormai il Bper Beach Volley Italia Tour è un appuntamento fisso ed è quell’elemento che ci contraddistingue nel periodo estivo. Ogni anno diventa sempre più bello, appassionante, da vivere dentro e fuori dal campo. È una rassegna imperdibile per tutto il movimento. Siamo carichi ed entusiasti nel cominciare di nuovo. Vorrei ringraziare Bper Banca che ancora una volta è al nostro fianco. La partecipazione sarà copiosa e di grande livello. Devo ringraziare tutta l’organizzazione, l’Asi, i promoter locali con le varie amministrazioni. Ognuno fa parte di un ingranaggio fondamentale per la riuscita della manifestazione. Quest’anno andremo in nuove location e questo mi fa piacere perché vuol dire che il nostro bacino si allarga anche verso altri territori e allo stesso tempo confermiamo delle spiagge storiche".

Thomas Casali, patron della Beach Volley University di Cesenatico, è da anni il motore della manifestazione: "Siamo arrivati a tagliare il nastro della decima edizione di questo tour e abbiamo ancora energia e forza per fare ancora tanta strada su e giù per l’Italia. Spegnere le 10 candeline di questo grande tour di beach volley in compagnia di Bper Banca è davvero una grandissima soddisfazione. Il binomio Bper e beach volley si è rivelato vincente, è fonte di grande soddisfazione per me che ho organizzato tutte e 10 le edizioni".

Giacomo Mascellani