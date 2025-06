BPER Beach Volley Italia Tour: Bertozzi e Mazzotti trionfano a Cesenatico

La coppia formata da Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti si è aggiudicata la tappa di Cesenatico del BPER Beach Volley Italia Tour. Nella Beach Arena di piazza Andrea Costa, le ragazze portacolori della Beach Volley University hanno mantenuto le promesse della vigilia e da coppia numero uno dell’entry list hanno sconfitto tutte le avversarie. In finale hanno battuto 2-0 Giulia Rastelli e Giulia Tamagnone, con il punteggio di 21-19, 21-17. La prima frazione terminata nel rush finale per le ragazze di casa è stata molto equilibrata e combattuta; nel secondo set Bertozzi e Mazzotti hanno invece amministrato il vantaggio fino al successo finale.

"Siamo molto soddisfatte – hanno detto a caldo le due atlete –, anche perché nella tappa precedente la finale ci era sfuggita per poco. Questa volta non solo abbiamo raggiunto l’ultima gara, ma l’abbiamo anche vinta in un posto magico e speciale per noi, avremmo giocato in qualsiasi condizione psico-fisica perché questa è casa nostra e teniamo molto a questa location. Non potevamo deludere tifosi, amici e parenti, siamo molto contente". Sul terzo gradino del podio nel tabellone femminile si sono classificate Toccacieli-Cipollini che nella finalina hanno avuto la meglio per 2-0 su Tomat-Ottaviani.

In campo maschile a salire sul gradino più alto del podio sono stati Benedetto Beltrame e Manuele Losi che in finale hanno sconfitto per 2-0 (22-20, 21-19), Tommaso Casellato e Diego De Stefano, in un match entusiasmante, molto avvincente, terminato in entrambi i set ai vantaggi. Al terzo posto Simone Fedi e Diego Fallace. I due vincitori hanno commentato così la conquista della Beach Arena: "Siamo molto contenti, ci siamo allenati molto e siamo arrivati pronti e carichi, in un torneo che è andato sopra le aspettative. Dopo diversi anni siamo arrivati a centrare l’obiettivo e per noi è una grande emozione, che speriamo di rivivere".

Giacomo Mascellani