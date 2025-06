Bper Beach Volley Italia Tour: finali a Cesenatico nella Beach Arena

A Cesenatico arriva una grande manifestazione a livello nazionale dello sport sulla sabbia per eccellenza. È il Bper Beach Volley Italia Tour, che questo fine settimana è sbarcato nella Beach Arena di piazza Andrea Costa, il cuore pulsante della Cesenatico estiva, autentico punto di riferimento per i beachers. Nella cornice del grattacielo, del Grand Hotel e della ruota panoramica, si svolge una delle tappe più attese della decima edizione del tour e oggi sono in programma le finali. Sono una novantina le coppie iscritte che si sfideranno sia nella categoria maschile sia femminile.

Per quanto riguarda le donne, al numero uno dell’entry list troviamo la coppia di casa Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti che proveranno a battere la concorrenza e affermarsi. Seconda coppia Comunello - Canevaro protagoniste nella prima tappa a Rosolina. Protagoniste saranno Guidi-Derton, Rastelli-Tamagnone, Goria-Fontana. Wild card data a Silvia Leonardi e Giulia Moltrasio.

In campo maschile troviamo come coppia numero uno dell’entry list i marchigiani Luca Giardinieri e Luca Caliri, poi Mattia Tarsi e Tommaso Giunta, Simone Fedi-Diego Fallace. Non vuole mancare nessuno, tornano Marco Tascone e Oleksandr Siedykh, Kevin Mencaroni con Francesco Peri. Coppia inedita formata da Alessandro Marta con il campione di casa Gianluca Casadei. Wild card per Casellato-Di Stefano.

Per gli appassionati del genere, la giornata odierna è di quelle da non perdere. Le tappe successive sono dal 27 al 29 giugno nel Lazio a Terracina, dal 4 al 6 luglio in Puglia a San Cataldo, dal 18 al 20 luglio in Toscana a Viareggio, dall’8 al 10 agosto in Abruzzo a Roseto, dal 29 al 31 agosto si tornerà in Romagna a Cervia, mentre il gran finale sarà dal 19 al 21 settembre in Campania, a Eboli.

Giacomo Mascellani