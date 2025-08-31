Brancato, Tombesi e Venturozzo. Sammaurese rinforzata a Foligno

Da anni la Sammaurese non superava il turno preliminare di Coppa, negli ultimi due casi aveva sempre dovuto lasciare il passo all’Imolese. Il successo della scorsa domenica ha aperto le porte al tabellone principale e oggi i giallorossi saranno di scena sul campo del Foligno. Gli umbri, forti del fatto che hanno riunito tutte le società cittadine per non disperdere le risorse, si presentano a questo impegno con lo spirito ben descritto dal tecnico Alessandro Manni: "Sarà una sfida delicata, vogliamo prendere l’impegno in maniera seria, consapevoli che loro verranno a Foligno per fare il colpaccio, non sarà insomma una partita facile". Manni vede insomma questo impegno come un utile test in vista del campionato che inizierà fra una settimana.

Non mancano però le assenze in casa Foligno, non sono disponibili per motivi fisici il portiere Mazzoni, il centrocampista Ferrara oltre a Cottini e Cichy non ancora a posto col tesseramento. Qualche grattacapo sempre a causa delle assenze lo ha anche Antonino Asta, l’allenatore dell’Inter SM Sammaurese dovrà ancora fare a meno di Zammarchi e Amadori oltre al portiere Pollini. Per quanto riguarda Andrea Zammarchi, la sua assenza si annuncia molto lunga poiché la rottura del legamento sembra proprio rendere indispensabile l’intervento chirurgico, meno gravi sono le condizioni di Amadori, anche se sarà necessario attendere ancora alcune settimane.

In considerazione di queste assenze e per rendere più corposa la rosa a disposizione di Asta negli ultimi giorni sono stati messi sotto contratto Alessandro Brancato, attaccante classe 2004, che ha vissuto esperienze con le maglie del Foggia, dell’Olbia e dell’Imperia, Santino Tombesi, anche lui attaccante ma classe 2007 e Matteo Venturozzo che come Tombesi è classe 2007 e proviene dall’Ancona. Tre rinforzi per una squadra che la scorsa domenica ha fatto vedere buone cose, che in avanti può contare sulla fisicità di Lucatti, sulla visione di gioco di Casolla. A centrocampo sulla corsa e tempi di inserimento di Nisi e sull’esperienza di Bertani. In difesa poi, oltre alla classe di Pazzini fra i pali, il punto di riferimento è senza dubbio Dall’Osso ma certo servono anche i ricambi e per questo la società si è guardata attorno per rimediare. Antonino Asta dovrebbe confermare la difesa a tre e il centrocampo a cinque con gli estremi che spingono molto dietro e i due attaccanti pronti a tradurre in gol le occasioni prodotte. Fischio d’inizio alle 16 allo stadio Enzo Blasone di Foligno, dirige Francesco Battistini di Lanciano.

Roberto Daltri