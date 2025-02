Branzanti: "Vi racconto la mia vita sempre in onda"

Il 17 dicembre ha compiuto 86 anni, festeggiati al centro Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare: una lunga vita fatta soprattutto di un periodo di grande popolarità essendo stato il proprietario di Radio GM. Lui è Enrico Branzanti, che creò una delle prime radio private dal 1978 al 1985. Suo fratello Bibi, scomparso nel 2022, invece creò sempre a Gatteo Mare e poi a Cesenatico Telemare e Radio Mare.

Ma la vita di Enrico Branzanti è sempre stata un’avventura. Dove è nato? "Nel 1939 ad Asmara in Eritrea, Africa Orientale Italiana. Mio babbo Aldo emigrò in Africa nel 1937 e faceva l’autista dei pulman civili. Poi lo seguirono mia mamma Guerrina Battistini e i miei fratelli".

Quando tornò in Italia? "Nel 1950. Ho frequentato le scuole industriali all’istituto Comandini di Cesena fino al 1954. Siccome mia mamma era in Arabia Saudita come manager della lavanderia dell’aeroporto di Dharam l’ho seguita e lì siamo rimasti fino al 1962. Ho fatto il lavapiatti nel Circolo sottufficiali americani, poi ho riparato l’aria condizionata e gli ultimi tre anni ho fatto il pompiere e lì ho imparato a suonare il saxofono e mio fratello la chitarra. Nel 1962 siamo rientrati tutti a Gatteo Mare".

Nel 1964 lei e suo fratello avete fondato l’orchestra Branzanti Sound. "Sì e abbiamo girato tutta l’Italia fino al 1975. Prima come musica di genere melodico e poi ci siamo adattati alla musica romagnola perchè la gente e in primis gli impresari volevano quella che piaceva anche a noi, soprattutto le canzoni di Secondo Casadei".

Come nacque l’idea di fondare una radio? "Per la mia voce mi avevano richiesto a Radio Gamma. Dopo un anno sono uscito e ho fondato Radio GM. Mio fratello invece fondò prima Radio Mare e successivamente Telemare".

Il più bel ricordo di quegli anni? "Come recita la canzone di Renato Zero, quelli furono i migliori anni della mia vita. La radio funzionava 24 ore su 24 e io alle 7.30 del mattino facevo il programma dei bambini con le loro canzoni. Un successo enorme".

Perchè poi finì? "Nel 1984 mi rubarono tutta l’attrezzatura. Chiusi i battenti della radio e fondai uno studio di registrazione. Ho avuto ben 35 orchestre che vennero a registrare i loro dischi fino al 1992. Poi ho aperto un negozio di dischi a Gatteo Mare fino al 1999 quando cominciai a vendere le musicassette in tutti i negozi della Romagna. E come ultimo lavoro ho fatto la cartellonistica stradale. Piano piano ho lasciato in mano ai miei figli".

E oggi? "Cerco di godermi la pensione, dal 2017 sono vedovo ma il ricordo più bello resta quello di Radio GM".