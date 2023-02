"Bravo come presidente, sarà meglio da leader"

"Sono stato nel Pd quattro o cinque anni, poi l’ho lasciato. Cinque mesi fa mi è venuta voglia di tornare E ho rifatto la tessera".

Lo dice il cesenate Matteo Pini (nella foto), 37 anni, docente universitario, carneade per quel che attiene il cursus honorum dentro il partito in cui mai si è avviato. Come tanti, un militante dal basso.

Bonaccini o Schlein?

"Stefano Bonaccini. Ha una visione di partito che abbraccio, quella laburista. E mi piace che voglia tutelare i lavori: non solo quello dipendente storicamente garantito dalla sinistra, ma anche quello autonomo. E poi Bonaccini ha una visione della società che condivido. Inoltre è amministratore capace".

Sarà capace di essere un buon segretario?

"Per me lo sarà. Bonaccini è pragmatico, sempre sul pezzo ed è un governatore capace, a capo della Regione che funziona meglio in Italia, glielo dice un lombardo. Bravo come presidente, sarà meglio ancora come segretario".

È meno di sinistra di Elly Schlein?

"Guiardi, io apprezzo molto la sua attenzione ai diritti sociali che tuttavia si coniuga sempre con la sottolineatura dei doveri, quelli del civismo, della fedeltà fiscale, dell’appartenenza ad una comunità che viene prima dell’individuo".

Bonaccini vuole riformare la classe dirigente del partito, fare un po’ piazza pulita.

"Come eccepire? Il Pd ne ha bisogno. Ce n’è bisogno e lui può farcela".

Secondo alcuni il governatore esagera un pochino con la cura dell’aspetto.

"In politica contano idee e comportamenti".

a.a.