Bretella di San Giovanni, i lavori procedono spediti

Procedono spediti i lavori di realizzazione della bretella di San Giovanni in Compito, che collegherà la via Emilia e il casello autostradale Valle del Rubicone, eseguiti dalla Provincia di Forlì-Cesena e che dovrebbero terminare nel 2024. A oggi sul tratto dalla via Emilia al cavalcaferrovia di via Gatteo, circa 1300 metri, è stata completata la stabilizzazione a calce del piano di posa e la realizzazione del sottofondo stradale. Contemporaneamente i lavori hanno interessato il tratto compreso tra la nuova rotatoria in comune di Gatteo ’Lise Meitner’ e via S. Antonio SP62 per altri 900 metri, dove sono state eseguite le stesse opere stradali.

Da lunedì si avvierà la costruzione del nuovo ponte sullo scolo consorziale Maceri e subito dopo verrà steso il primo strato di fondazione stradale. La realizzazione dell’opera è stata preceduta da un’intensa campagna di scavi archeologici, che proseguono senza pregiudicare l’andamento dei lavori. L’intervento è inserito nell’Accordo di programma per la costituzione di un parco archeologico in rete nei comuni della valle del Rubicone e realizzazione della bretella. La nuova infrastruttura ha un costo totale di 9 milioni di euro. La realizzazione della strada consentirà di sgravare il traffico in parte sulla via Emilia e nel tratto adiacente all’abitato di Gatteo. Verrà anche realizzata una nuova rotatoria.

Ha detto Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena: "Sono stati investiti 8,7 milioni di euro e a completamento dell’opera il mese scorso abbiamo candidato a finanziamento la messa in sicurezza dell’innesto della SP63 Montilgallo con la SS9 Emilia ulteriori 800mila euro". Ha spiegato Filippo Giovannini presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare: "La costruzione di una nuova fondamentale arteria sarà accompagnata dalla nascita di un innovativo parco archeologico diffuso, grazie ai ritrovamenti rinvenuti nell’area di cantiere. Un luogo di grandissimo interesse storico, culturale e turistico, in grado di dare nuova linfa e nuovo slancio al territorio".