Bretella e archeologia, incontro con i cittadini

Nel giorno più festoso dell’anno, domani mercoledì 13 dicembre, festa di Santa Lucia, patrona della città, con inizio alle 14.30, la città è invitata a raccolta in uno dei luoghi del cuore dei savignanesi, il museo archeologico del Compito ’Don Giorgio Franchini’ a San Giovanni in Compito per un incontro sul progetto della bretella e i recenti rinvenimenti archeologici del Compito.

Interverranno il sindaco di Savignano Filippo Giovannini, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, Annalisa Pozzi funzionario archeologico Sabap-Ra e Nicola Fadini archeologo e responsabile di Akanthos sr.

L’appuntamento ha a che fare con il passato e soprattutto con il futuro del territorio perché riguarda il progetto della bretella di San Giovanni in Compito, per il collegamento tra la via Emilia SS9 e il casello autostradale Valle del Rubicone. L’intervento, condotto dalla Provincia di Forlì-Cesena, è inserito nell’accordo di programma per la costituzione di un parco archeologico in rete nei comuni della valle del Rubicone e realizzazione del completamento del collegamento tra la SS9 via Emilia in località San Giovanni in Compito e il casello A14 Valle del Rubicone a Gatteo.

La nuova infrastruttura si sviluppa a Gatteo, Gambettola e Longiano e avrà un costo di 7 milioni di euro. I lavori per la realizzazione dell’opera sono in stato di inoltrato avanzamento e sono stati preceduti da un’intensa campagna di scavi archeologici, che proseguono tuttora senza pregiudicare l’andamento dei lavori, supervisionati dalla Soprintendenza archeologica Belle arti e paesaggio , in collaborazione con cooperativa Koinè e Akanthos srl.

Gli scavi archeologici, che in parte hanno preceduto la fase esecutiva dell’intervento di realizzazione della bretella, hanno confermato l’importanza della pieve di San Pietro, a monte della via Emilia e oggi non più esistente, per la comunità del territorio e hanno portato a nuove e inaspettate acquisizioni sulle primissime fasi di vita del Compito, da collocarsi nel III millennio a.C. L’incontro sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dei temi proposti per effettuare, al termine, una visita guidata al cantiere di scavo. L’ultimazione della realizzazione dell’importante bfretella dovrebbe avvenire entro la fine del 2024 salvo imprevisti quando si lavora attorno a una zona di grande prestigio e valore archeologico. La partecipazione è libera, i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Info: 335 6286338, 0541-944851, Museo archeologico del Compito, via San Giovanni, 7. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.