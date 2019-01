Cesena, 28 gennaio 2019 - «Quando mi chiedono un’opinione su Brexit, faccio l’esempio di una famiglia di tassisti che era solita scarrozzarmi a Leicester. Sono immigrati africani: il padre, 65enne, ha votato per rimanere in Europa. Il figlio, 40enne, ha votato per l’uscita. In Gran Bretagna è così, tutto bianco o nero, e qualsiasi semplificazione è inutile». Il professor Massimo Giovanardi, classe 1982, è nato e cresciuto a Cesenatico, per trasferirsi poi a Leicester nel 2014 per una posizione aperta da lecturer (docente e ricercatore) alla locale università. Giovanardi, che è approdato alla School of Business dell’Università di Leicester dopo una laurea in Scienze della Comunicazione, un dottorato di ricerca in Sociologia a Urbino e due anni di postdoc a Stoccolma, ha trascorso nel Regno Unito in tutto quattro anni: abbastanza per farsi un’idea delle tante contraddizioni che affliggono un Paese il cui rapporto con il continente europeo è sempre stato tormentato.

«Ricordo ancora la mattina immediatamente successiva all’esito del voto sulla Brexit. Il panico, l’ansia, l’emozione, ci hanno contagiato tutti. Leicester – come Oxford, Cambridge, Londra e le altre città universitarie – sono piene di italiani, greci, francesi che, improvvisamente, si sono sentiti non desiderati dal Paese che li ospitava. Apparentemente, nessuno si aspettava questo risultato. In realtà, chi ha dimestichezza con la storia non se n’è affatto stupito».

Così due mesi fa, visto il clima di incertezza in Inghilterra e grazie al programma ministeriale per il rientro dei cervelli, è rientrato in Italia, al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, dove insegnerà Marketing delle destinazioni turistiche e place branding. «Una coincidenza fortunata», spiega lui, che non nega però la spinta alla sua decisione arrivata anche da Brexit e dai foschi scenari prospettati dagli osservatori internazionali.

Anche perché su cosa accadrà da quelle parti, ancora non è dato di saperlo: «Non vi è ancora nulla di certo su quali e quanti diritti verranno meno per il personale accademico: personale che, di fatto, tiene in piedi le università più importanti del Paese e del mondo. Il processo di ricostruzione successivo a Brexit è ancora lontano dall’essere concluso, ne sentiremo parlare ancora per molto tempo. È come ricominciare dopo un lutto: è faticoso, eppure rafforza la vita che c’è tutt’intorno».