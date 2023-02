’La Magica Notte’ si conferma una realtà importante nel volontariato. Oltre ad aver donato 4.500 euro alle famiglie bisognose con l’iniziativa Christmas Carols, con ’Easy English Cesenatico’, i Lupi di Liberio e la Proloco del Monte, sono stati donati 650 euro per completare la raccolta fondi organizzata dai volontari di Sos Taxi, che saranno utilizzati per l’acquisto di una carrozzina per una persona tetraplegica. Un piccolo dono è stato portato anche agli anziani della casa protetta della Fondazione La Nuova Famiglia.