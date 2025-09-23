Brillano anche i baby bianconeri: 3-0 al Torino

CESENA 3 TORINO 0

CESENA (4-3-1-2): Fontana; Ridolfi, Casadei, Ribello, Abbondanza; Mattioli (23’ st Biguzzi), Bertaccini, Domeniconi (43’ st Berti); Tosku (43’ st Lantignotti); Galvagno (23’ st Papa Wade), Rossetti (36’ st Carbone). All.: Campedelli.

TORINO (3-5-2): Siviero; Zaia, Pellini, Desole (31’ pt Bonadiman); Komesse, Acquah, Barranco, Kirilov (1’ st Luongo); Perciun (32’ st Conzato); Gabellini, Zeppieri (1’ st Carvalho). All.: Fioratti.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Reti: 10’ pt Desole (autorete), 7’ st Ribello, 20’ st Tosku.

Note: ammoniti Domeniconi, Mattioli, Ribello, Gabellini, Luongo; spettatori 300 circa; angoli 8 a 6; recupero 2’ e 4’.

Una prestazione impeccabile permette al Cesena di Nicola Campedelli di battere anche più nettamente di quanto non dica il risultato il Torino e di raggiungere quota 8 in classifica, a ridosso della zona playoff. Il Torino di Christian Fioratti ha vissuto un pomeriggio davvero negativo. L’emblema di questa giornata storta è la prestazione di Fabio Desole che in poco più di mezz’ora ha dapprima segnato nella sua porta, poi rimediato una ammonizione infine dopo uno scontro con Tosku ha dovuto lasciare il campo per un infortunio. Eppure era cominciata anche bene per i granata, all’8’ la punizione battuta da Gabellini e deviata dalla barriera viene controllata a fatica da Fontana. Ma al primo affondo il Cesena va in vantaggio, Galvagno vola sulla destra e centra basso, Desole cerca di rinviare ma riesce solo ad infilare la palla nella sua porta. Il Torino cerca di organizzare una reazione ma si rende davvero pericoloso solo al 39’ quando su azione da angolo Gabellini stacca bene e colpisce di testa ma Tosku sulla linea di porta con uno spettacolare intervento in acrobazia riesce a rinviare. Un minuto dopo Rossetti si libera lo spazio per un bel sinistro sul quale Siviero si fa trovare pronto. Anche la prima occasione della ripresa è di marca ospite, al 4’ la girata di Carvalho però è troppo centrale per poter battere Fontana. Di lì in poi il Cesena inzia a martellare di brutto, al 7’ corner di Bertaccini testa di Ribello e il raddoppio è cosa fatta. Al 14’ scatto di Abbondanza sul cui cross teso Siviero si salva a fatica, azione che si ripete al 18’ sul traversone di Ridolfi. Poi la scena se la prende tutta Tosku che al 19’ costringe Siviero ad una difficile parata, ma il portiere del Torino si deve arrendere al 20’ sul sinistro potente e angolato dell’attaccante. Nicola Campedelli non può che essere soddisfatto: "Avevamo chiesto ai ragazzi massima concentrazione e intensità, le abbiamo messe in campo esaltando le nostre qualità, contro una squadra forte con ragazzi che hanno esordito in serie A e B". Prossimo impegno per Tosku e compagni sabato alle 11 sempre in casa contro il Napoli.

Roberto Daltri