Brillano gli ‘Ori di Sogliano’. Artisti di strada, musica e giocolieri

Sabato va in scena la 15esima edizione di "Ori di Sogliano", il grande evento inaugurale del ricco cartellone estivo soglianese. Il centro storico si popola di artisti di strada, musica, giocoleria, performance, dj set, esposizioni di pittori e scultori, mercatino di eccellenze, dimostrazioni di antichi mestieri e spettacoli mozzafiato. Piazza Matteotti, per l’occasione, diventa Piazza della Ri-Creatività, il cuore della manifestazione, dove ci saranno spettacoli, ingegnosi artisti, giochi e laboratori dedicati ai bambini. Spicca qui l’installazione interattiva sonora e luminosa curata dall’artista Manolo Benvenuti che si animerà. Presente anche un’area ristoro. Anche piazza Garibaldi si veste a festa e si anima con concerti e dj set trasformandosi in Piazza Malt in Fossa, luogo d’incontro dove è possibile assaggiare oltre 50 birre artigianali selezionate dai pub e birrifici indipendenti.