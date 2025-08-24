Brillano tutti, debutto da incorniciare. E’ un Cesena che già entusiasma

Miglior esordio per il Cesena non poteva esserci. Una vittoria tonda, meritata, quella di Pescara, col risultato anche stretto rispetto alle occasioni create. Sfatato pure il tabù dell’Adriatico dove in B il Cavalluccio non aveva mai vinto. Due anni fa, invece, Shpendi aveva segnato il gol della vittoria in C.

Il Cesena non aveva mai neppure messo a segno un tris in trasferta al debutto cadetto, mentre occorre andare ai tempi di Radice al cui comando il Cesena provò la prima emozionante promozione in A nella stagione ’72-73 (violato col minimo scarto il Rigamonti di Brescia) per trovare il successo iniziale. In campo la differenza tecnica e tattica è apparsa evidente, Vivarini non è riuscito a limitare la verve di un centrocampo imperniato su uno splendido Berti (sotto gli occhi attenti di Silvio Baldini, neo commissario tecnico della nazionale Under 21), ben supportato da Bastoni (liberato dopo l’addio di Calò) e da Bisoli, goleador oltre che inarrivabile a scippare palloni dai piedi degli avversari. E’ tornato a segnare su azione Shpendi che il popolo bianconero vorrebbe in Romagna almeno fino al giugno prossimo. La tigna con cui ha cercato il timbro fino a realizzarlo cancella mesi di triste astinenza durante il girone di ritorno della scorsa stagione, dopo l’infortunio un solo gol il 30 marzo, era la 31esima giornata, contro la Juve Stabia.

Mignani non è uomo da entusiasmo alle stelle, col suo tradizionale stile british confessa di aver passato una serata felice, anche se invita a tenere i piedi ben ancorati per terra. "Partita giusta, complimenti ai ragazzi – ha detto al termine della gara –. Siamo stati agevolati dall’incompleta rosa del Pescara, ma le occasioni da rete sono state molte ed importanti ( perlopiù vanificate da un Desplanches in se,rata di grazia ndr), dovremo lavorare su questo aspetto perché nel primo tempo ne abbiamo create tante senza riuscire a chiudere il match in anticipo. Con maggiore malizia avremmo sofferto di meno. Ma ho visto la squadra, lo spirito giusto, quello che vado predicando sin dall’inizio del ritiro. In settimana avevo detto di essere stato agevolato dalla presenza del nucleo della scorsa stagione. Avete visto come contro il Pescara tutti abbiano remato nella stessa direzione, aiutandosi e muovendosi come un blocco compatto".

Poi, sull’occasione da urlo capitata agli abruzzesi allo scadere non è tenero: "Ci dobbiamo lavorare per evitare cali di tensione prima che l’arbitro fischi, anche se sei sopra di 3 gol. La vittoria fa morale, ma non esaltiamoci troppo".