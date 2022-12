Brina mira in alto, l’agente è campione di tiro dinamico

Lorenzo Brina, agente della polizia locale di Cesenatico, è campione italiano di tiro dinamico. Il forte tiratore ieri è stato premiato al Palazzo municipale dal sindaco Matteo Gozzoli, per la conquista dei Campionati nazionali Aspmi di tiro dinamico riservati al personale delle Polizie locali italiane, organizzati dall’Associazione sportiva Polizia Locale di Genova. Brina, tiratore agonista della Fitds, la Federazione italiana tiro dinamico sportivo, non è nuovo a questi successi. Nel 2019 si era laureato vice campione italiano nella classifica a squadre, portando in alto il nome della Polizia locale di Cesenatico. L’assessore Mauro Gasperini si è complimentato con il concittadino campione: "Sono molto contento di poter accogliere e premiare l’agente Brina per questo ottimo risultato, ulteriore conferma della sua abilità in questo campo. Conosciamo il suo valore e siamo felici che sia riuscito a dimostrarlo in una competizione così importante".

Il comandante della Polizia locale di Cesenatico, Edoardo Turci, è fiero del suo agente: "Mi complimento per le spiccate qualità nel maneggio dell’arma e per i risultati raggiunti da Lorenzo Brina, che rappresentano un valore aggiunto per il suo bagaglio professionale, sempre auspicando, d’altro canto, di non dover mai utilizzare l’arma in servizio". Il tiro dinamico è una specialità sportiva considerata importante per la formazione degli agenti. Tra i fattori di difficoltà ci sono la velocità nello svolgimento, gli spostamenti in sicurezza con arma carica, l’utilizzo di dispositivi quali lo scudo balistico e la presenza di finti ostaggi da evitare.

Nella foto: da sinistra il comandante Edoardo Turci, Mauro Gasperini, Lorenzo Brina e il sindaco Matteo Gozzoli.

g.m.