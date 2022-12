"Brindisi di mezzanotte? Stappate vini romagnoli"

Bollicine, rosé, metodo classico, brut o dolce? La scelta dei vini da abbinare alle portate del cenone di San Silvestro, nonché dello spumante per il brindisi di mezzanotte, è un dettaglio da non trascurare: complice il proliferare di format televisivi dedicati all’enogastronomia, nelle tavole delle feste ci si imbatte sempre più spesso nell’intenditore di turno, pronto a deliziarci sull’importanza dei sentori al palato o sulle diverse consistenze delle etichette. Per stupire anche l’ospite più esigente – rimanendo, però, tra i confini della nostra regione - abbiamo chiesto qualche consiglio a uno che di vini si intende davvero: il savignanese Adolfo Treggiari, presidente di Ais Romagna (Associazione italiana sommelier).

Treggiari, cominciamo da un inossidabile aperitivo romagnolo: il tagliere di salumi e formaggi con spicchi di piada. Quale vino scegliere?

"Opterei per un ‘metodo classico’ romagnolo, un Sangiovese rosé spumantizzato: l’effervescenza delle bollicine esalterà il sapore ricco di salumi e formaggi".

Passiamo al primo: in Romagna vanno per la maggiore i cappelletti, o i passatelli in brodo di cappone.

"L’Albana di Romagna secco, vitigno autoctono dalla spiccata acidità e freschezza, si sposa bene con quasi tutti i primi piatti, dai cappelletti alle paste gratinate, fino ai risotti".

Come accompagnare il secondo piatto, in genere a base di carne?

"Facile: con un Sangiovese riserva. Per questo tipo di vitigno si annoverano ben 16 sottozone, tutte a sinistra della via Emilia, partendo da Rimini per arrivare a Imola: ciascuna ha un corredo diverso, in grado di assicurare un’espressione differente al vino - da tannico a fruttato, da ruvido a fresco. Si può scegliere in base ai propri gusti personali: il sangiovese resta un classico, che ben si accompagna a ragù di carni, arrosti misti e grigliate, castrato, cosciotto d’agnello, selvaggina e cacciagione, stracotti e brasati. Ma possono esserci anche altre due opzioni, entrambe prerogative della Romagna".

Dica pure.

"Mi riferisco al Bursôn, vitigno riscoperto dalla famiglia Longanesi e coltivato esclusivamente nella zona di Bagnacavallo (Ra), e al Centesimino, tipico della prima collina faentina e ottimo anche in versione passito. Il suo profumo ricorda quello della rosa".

Tra un calice e l’altro, siamo pronti per il brindisi di mezzanotte. Cosa abbinare a cotechino e lenticchie, piatto beneaugurante per l’anno che verrà?

"Poiché il cotechino è una specialità modenese, rimarrei nel cuore della tradizione emiliana e per il brindisi suggerirei un buon Lambrusco. Trattandosi di un vino frizzante, la sua spuma evidente e piacevole colma il calice. Negli ultimi anni, diverse cantine reggiane e parmensi hanno fatto un ottimo lavoro sulla qualità del Lambrusco che, da vino ‘da osteria’, è diventato un prodotto d’eccellenza".

‘Dulcis in fundo’: è il momento del dessert.

"Tornerei felicemente sulle nostre colline e abbinerei ai dolci della tradizione (pandoro, panettone, ma anche la ciambella romagnola) un Albana spumante. Accanto a un dolce più raffinato opterei per uno dei nostri vitigni autoctoni in versione passito, come Rebola, Centesimino o Famoso, riscoperto nella zona di Mercato Saraceno ed entrato, lo scorso giugno, nella Doc Romagna".

Maddalena De Franchis