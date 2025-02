Broker assicurativo nei guai: "Spariti 150mila euro"

Truffati dal broker per oltre 150mila euro. Un raggiro con annessa appropriazione indebita di un’ingente somma di denaro sarebbe stato architettato da un broker assicurativo residente a Cesena. L’uomo avrebbe incassato (e ‘intascato’) le somme versate dai clienti per svariate polizze assicurative relative ad automobili, senza a sua volta versare i proventi alle agenzie assicurative con cui concludeva gli affari. Le compagnie assicurative (ignare della truffa in atto e del tutto incolpevoli per la situazione che si è venuta a creare) emettevano così le quietanze risultate mai pagate.

Le richieste di saldare i conti sono andate avanti per mesi, ma per le agenzie assicurative coinvolte non c’è stato nulla da fare. E’ stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì il broker di 76 anni che avrebbe venduto le polizze ai clienti lasciando alcuni di essi privi di garanzia. Il meccanismo funzionava perché il broker si faceva pagare la polizza in anticipo, e il mese successivo non versava i soldi dei clienti alle compagnie assicurative con le quali aveva stipulato il contratto. Ovviamente i clienti si fidavano del loro assicuratore di fiducia, che però incassava i premi e ometteva di girare i proventi alle agenzie di assicurazione con cui concludeva il contratto. Le agenzie di riferimento, in alcuni casi, avevano già preparato e consegnato le nuove quietanze al broker.

Il 76enne avrebbe trattenuto oltre 150mila euro da dicembre a gennaio, omettendo di mettere in copertura alcuni clienti. Gli stessi assicurati rischierebbero infatti tuttora di non essere coperti dalle assicurazioni che pensano di aver stipulato in buona fede. Le agenzie cesenati coinvolte nella vicenda, per mettere al riparo gli assicurati, subito dopo aver scoperto l’inganno del broker, hanno iniziato a contattare personalmente tutti i clienti a cui hanno inviato una lettera in cui spiegano che potrebbero essere scoperti e che devono rivolgersi direttamente all’agenzia per concludere i contratti, dato che (spiegano nelle lettere) il broker è stato revocato dal mandato. Le agenzie hanno chiesto al broker dove ha messo i soldi riscossi, ma lui non avrebbe finora dato alcuna risposta. Avrebbe solo detto che "i soldi non ce li ha".

La figura del broker si differenzia da quella dell’assicuratore standard perché il broker ottiene il mandato da parte del cliente e si rivolge poi a svariate assicurazioni al fine di ottenere un miglior preventivo. E’ in sostanza un intermediatore della vendita che però maneggia materialmente il denaro dei clienti. Al momento sembra che le compagnie assicurative truffate siano due, ma potrebbero essercene altre. Il contatto diretto tra il broker e i clienti, permetteva al professionista di spingere il malcapitato ad investire anche ingenti somme di denaro. Le polizze concluse erano le più svariate, dalle polizze auto Rca alle assicurazioni per la casa, dalle polizze per le aziende a quelle del padre di famiglia, dalle assicurazioni per infortuni a quelle per la malattia.

Il 76enne, che in passato ha lavorato per una compagnia assicurativa e poi si è messo in proprio 15 anni fa aprendo un’agenzia di brokeraggio nel Cesenate, è stato denunciato i giorni scorsi da una compagnia di assicurazione per appropriazione indebita e truffa. Il rischio, nel caso ad esempio delle polizze d’auto, è che se si verifica un incidente il cliente che crede di avere concluso il contratto di assicurazione in buona fede, si ritroverà in realtà privo della copertura assicurativa.